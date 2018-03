Ajokeli on huono tai erittäin huono lähes koko maassa – onnettomuusriskistä varoitetaan

Ajokeli on huono tai erittäin huono lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Ajokeli on erittäin huono jäätävän vesisateen ja lumipyryn vuoksi Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan onnettomuusriski alueilla on huomattava.

Muualla maassa on voimassa huonon ajokelin varoitus, lukuun ottamatta Varsinais-Suomea, Uuttamaata, Kymenlaaksoa sekä Keski- ja Pohjois-Lappia. Huono ajokeli jatkunee monin paikoin keskiviikkoon asti. – Sateita tuonut matalapaine liikkuu itään ja jää nyt vaikuttamaan (Suomen säähän) tiistaihin tai keskiviikkoon asti. Etelästä nousee uusi sadealue, joka yhdistyy tähän parhaillaan Suomen päällä olevaan sadealueeseen, joten ajokelivaroitukset ovat voimassa reilun vuorokauden. Ei niistä ihan hevillä luovuta, päivystävä meteorologi Pauliina Kuokka kertoo. Kuokan mukaan huonon ajokelin varoitukset otetaan ensimmäisenä pois maan eteläosasta. – Siellä on tähän iltaan asti varoitukset, jotka lähtevät pois sateen muuttuessa vesisateeksi. Varoitukset jäävät vielä maan keski- ja pohjoisosaan.