"Porvoon oikoradan rakentaminen nostettava valtakunnalliseen keskusteluun"

Pohjois-Karjalan keskustanuorten puheenjohtaja Pietu Heiskanen vaatii kannanotossaan maakunnan kansanedustajilta toimia niin sanotun Porvoon oikoradan eteen.

- Jos haluamme pitää Pohjois-Karjalan elinvoimaisena ja houkuttelevana maakuntakeskuksena, junalla on päästävä kulkemaan muualle Suomeen. Pohjois-Karjalan kansanedustajilla on nyt näytön paikka nostaa Porvoon oikoradan rakentaminen valtakunnalliseen keskusteluun, toteaa Heiskanen.

- Porvoon oikorata on raikas ja kauan odotettu avaus junaliikenteen kehittämiseksi. Juna on tulevaisuuden liikennemuoto välimatkojen lyhentymisen ja päästöjen vähentämisen perusteella. On typerää olla hyödyntämättä tätä mahdollisuutta Pohjois-Karjalan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinkeinoelämän näkökulmasta.