Tulli paljasti: Subutex-huumelääketabletteja auton rakenteissa - katukauppa-arvo Suomessa olisi ollut noin 150 000 euroa

Tulli paljasti noin 2 600 Subutex-huumelääketabletin salakuljetusyrityksen marraskuussa 2017. Salakuljetuksesta on epäiltynä yhteensä neljä Suomessa vakituisesti asuvaa ulkomaalaistaustaista henkilöä. Tulli on tutkinut tapausta törkeänä huumausainerikoksena.

Tulli on paljastanut Subutex-huumelääketablettien salakuljetusorganisaation, jonka jäsenet ovat toimineet ja levittäneet Subutexia pääosin Turun seudulla.

Tullin esitutkinnan aikana on selvinnyt, että kahden organisaation jäsenen tarkoituksena oli salakuljettaa suuri määrä Subutex-huumelääketabletteja Ranskasta Suomeen.

Salakuljettamista varten kolmannen henkilön oli tarkoitus ajaa pakettiautolla Suomesta Ranskaan, vastaanottaa Subutex-huumelääketabletit Ranskassa ja ajaa niiden kanssa Suomeen.

Tulli pysäytti pakettiauton marraskuun 2017 lopussa Helsingissä. Lisäksi Tulli epäilee neljännen henkilön rahoittaneen Subutex-huumelääketablettien hankintaa.

Tulli paljasti Subutex-huumelääketabletit pakettiauton rakenteisiin piilotettuna. Kuljettajana toimi keski-ikäinen lähi-itäläistaustainen mies.

Tullin takavarikoimien Subutex-huumelääketablettien yhteenlaskettu katukauppa-arvo olisi ollut noin 150 000 euroa. Suonensisäisesti käytettynä erästä olisi saanut noin 10 500 käyttöannosta.

Tulli on tapauksen esitutkinnan aikana tehnyt yhteistyötä suomalaisten ja EU-maiden esitutkintaviranomaisten kanssa. Tulli on tutkinut tapausta törkeänä huumausainerikoksena. Tapauksen esitutkinta on päättynyt ja syyttäjä on nostanut siitä syytteen. Syyte käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.