Lapsen hyväksikäytöstä epäilty Ari Marjeta vetäytynyt päivittäisestä työstä: "Ei vaikuta kehitysvammaisten palvelukodin toimintaan"

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty Ari Marjeta, 58, vetäytyi yrityksen vastuista ja päivittäisestä työstä pois viime keväänä. Toukokuusta lähtien yrityksen toimitusjohtajana on toiminut Maarit Marjeta. Yrityksen nimi on Humaniores Oy, mutta yrityksellä on useita aputoiminimiä ja liikenimiä kuten Topinka.