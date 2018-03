Prisma saanut kovaa kritiikkiä päätöksestä aloittaa lemmikkieläinten myynti - näin PKO vastaa

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan päätös aloittaa pienlemmikkieläinten myynti Prismassa on herättänyt kovaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa ja Karjalaisen verkkosivuilla. Joensuun Prismassa on jatkossa myynnissä muun muassa akvaariokaloja, kaneja, jyrsijöitä ja matelijoita.

Sosiaalisessa mediassa ja PKO:n saamassa palautteessa on oltu huolissaan tilojen sopivuudesta myytäville eläimille sekä siitä, saavatko eläimet olla rauhassa vilkkaan Prisman hulinassa. Joidenkin kommentoijien pelkona on se, että eläimiä ostetaan hetken mielijohteesta.

- Palautetta on tullut jonkin verran. Pääsääntöisesti se on ollut kysyvää ja aiheesta kiinnostunutta sekä osittain kriitiikkiä sitä kohtaan, että lemmikkieläimiä ylipäätään myydään. Lisäksi tuotevalikoimaan on toivottu laajennusta nykyiseen verrattuna esimerkiksi jyrsijöiden osalta, sanoo PKO:n vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen.

Yksi eläintenmyyntiä voimakkasti kritisoivista on alkuvuonna kanien hoidosta kertovan kirjan julkaissut Sari Mäyränpää, joka lähetti asiasta kannanoton Karjalaiseen. Kanikirjailija Mäyränpää vetoaa SOK:n ja PKO:n johtajiin, ettei lemmikkejä jatkossakaan myytäisi S-ryhmän myymälöissä. Suomen muissa Prismoissa lemmikkieläimiä ei myydä.

- Millä elävien eläinten myymistä myymälöissä voi perustella? Ne eläinkauppiaat, joiden kanssa asiasta olen keskustellut, ovat sanoneet, että eläinten myyminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kun ottaa huomioon myös eettiset näkökohdat, mikä enää puoltaa eläinten myymistä? Tarkastetaanko poikasia kasvattavat tahot säännöllisesti? Miten voidaan olla varmoja, että esimerkiksi emoilla on hyvät olot? Entä jos eläin ei saa kotia tietyn ajan puitteissa? Mäyränpää kyselee.

Miten varmistatte, että eläimillä on hyvät oltavat myymälässä?

- Täsmennän sitä, että tilat sijaitsevat rautakauppa Rauta-Prisman puolella olevassa tilassa, joka on jo itsessään huomattavasti rauhallisempi kuin esimerkiksi Prisman päivittäistavaraosasto. Lisäksi lemmikkitilat ovat itse myymälätilasta erillisessä tilassa, jossa voidaan säätää niin lämmitystä kuin valaistusta erikseen ja myös äänimaailma on rauhallisempi, Henrik Härkönen huomauttaa.

- Tämän lisäksi esimerkiksi akvaariokalat on katsottu erilliseen tilaan muista eläimistä. Samoja eläinlajeja oli jo aiemmin myynnissä kauppakeskus Prisman tiloissa, ja meidän toimintana myyntitilat sijaitsevat asiakasvirroiltaan aiempaa huomattavasti rauhallisemmissa tiloissa, hän jatkaa.

Aiemmin kauppakeskus Prisman tiloissa toimi vuokralaisena lemmikkieläinkauppa Rahula, mutta se lopetti toimintansa tämän viikon maanantaina.

Huhti-toukokuussa toimintansa aloittavaan Prisman eläinpisteeseen tulee myyntiin lain mukaan Suomessa lemmikkieläimiksi sallittuja eläinlajeja.

- Eläimiä myytäessä varmistamme aina, että eläimen pääasiallinen ostaja ja hoitaja on täyttänyt 16 vuotta. Emme myy tai luovuta eläimiä alaikäisille ilman huoltajan suostumusta. Tällä varmistamme sen, että eläimenotto on tarkkaan harkittu. Varmistamme myös, että ostaja ymmärtää juuri kyseisen eläimen tarpeet, Härkönen sanoo.

Härkösen mukaan pienlemmikkien myynnistä vastaa henkilö, jolla on eläintenhoitajan tutkinto sekä usean vuosikymmenen kokemus lemmikkieläinten myyntitoiminnasta vastaamisesta.

- Vastaavan henkilön lisäksi meillä on myös muita henkilöitä töissä, jotka ovat suorittaneet koulutuksia ja kursseja pieneläintenhoitoon. Asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että lemmikit ovat hyvässä hoidossa ja että eläimiä myydään vastuullisesti, Härkönen vakuuttaa.

