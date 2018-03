Yön uutiskooste: Nordea äänestää pääkonttorin siirrosta Suomeen, Yhdysvalloissa koululaiset vaativat tiukennuksia aselakiin

Nordean pääkonttorimuutto yhtiökokouksen pureskeltavana

Nordean yhtiökokouksessa on tänään poikkeuksellista jännitettä. Yhtiökokouksessa Tukholmassa on pöydällä Nordean kotipaikan ja pääkonttorin siirto Suomeen. Siirto vaatii kahden kolmasosan enemmistön kokouksessa edustetuista äänistä. Ennakkoarviot ovat viime aikoina kallistuneet vahvemmin sen puoleen, että kotipaikan ja pääkonttorin siirto hyväksytään.

Nordean kotipaikkamuutoksen on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alussa. Siirto edellyttää hyväksynnän yhtiökokouksessa ja tarvittavat hyväksynnät viranomaisilta.

Eduskunta ruotii tänään sopeutumiseläkkeen poistoa vaativaa kansalaisaloitetta

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistoa vaativasta kansalaisaloitteesta. Kansalaisaloitteessa esitetään kaikkien kansanedustajien siirtämistä sopeutumisrahan piiriin.

Sopeutumisrahaa maksetaan kansanedustajille enintään kolme vuotta, kun taas sopeutumiseläkettä saa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti.

Vuoden journalisti Olli Seuri: Ihmiset eivät kaipaa portinvartijoita vaan luotettavia kumppaneita

Journalismin on pystyttävä perustelemaan itsensä yleisölle uudelleen, sanoo vuoden journalistiksi valittu Olli Seuri.

Seuri totesi kiitospuheessaan, että journalismin on oltava avointa ja läpinäkyvää, ja yleisön kanssa on uskaltauduttava dialogiin etenkin silloin, kun skuuppi, tutkiva juttu tai haastattelu herättää kysymyksiä ja voimakkaita reaktioita. Ihmiset eivät kaipaa portinvartijoita, vaan luotettavia yhteisöjä ja kumppaneita, Seuri sanoi puheessaan.

Ylellä työskentelevä Seuri palkittiin Bonnierin Suuren journalistipalkinnon vuoden journalisti -palkinnolla eilen.

Atte Kaleva: Jihadistinen terrori kasvava uhka myös Suomessa

Tutkija Atte Kalevan mukaan Syyriassa ja Irakissa äärijärjestö Isisin riveissä radikalisoitunut sukupolvi vaikuttaa maailmalla vielä 10–15 vuotta. Tämä merkitsee sitä, että jihadistisen terrorin uhka myös Suomessa kasvaa lähivuodet.

Tänään julkistettavassa kirjassa Kaleva toteaa, ettei uhkaa pidä paistutella mutta siihen pitää varautua. Tämä vaatii sekä jihadistisen ajattelun että sille altistavien tekijöiden tuntemista, Kaleva kirjoittaa.

Amnesty: Oppositioaktivisteihin kohdistuva häirintä on lisääntynyt Venäjän vaalien alla

Venäjällä oppositioaktivistien häirintä on lisääntynyt presidentinvaalien lähestyessä, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Venäjän vaalien boikotointia ajavia aktivisteja kohtaan on tehty useita iskuja ja aktivisteja on vangittu umpimähkäisesti, järjestö sanoo tiedotteessa. Myös julkista kokoontumista on järjestön mukaan rajoitettu ja opposition vaikuttajia on pidätetty ja syytetty poliittisista rikkeistä.

Amnestyn mukaan kokoontumisten rajoittaminen, poliisin voimankäyttö, umpimähkäiset vangitsemiset ja epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit rajoittavat ilmaisunvapautta ja kokoontumista Venäjällä.

Venäjän presidentinvaalit pidetään sunnuntaina.

Slovenian pääministeri eroaa suuren rautatieprojektin kaatumisen takia

Slovenian pääministeri Miro Cerar eroaa. Hän ilmoitti erostaan keskiviikkona sen jälkeen, kun slovenialainen tuomioistuin esti suunnitelmat uuden rautatieyhteyden rakentamisesta Adrianmeren rannalla sijaitsevaan Koperin satamaan.

Slovenian korkein oikeus mitätöi syyskuussa pidetyn kansanäänestyksen tuloksen, jolla miljardin euron rautatieprojekti hyväksyttiin. Kyseessä on Slovakian hallituksen suurin investointiprojekti.

Cerarin mukaan menneisyyden voimat estävät häntä työskentelemästä tulevien sukupolvien hyväksi, joten hän jättää pääministerin paikan. Uutistoimisto Reutersin mukaan hän kuitenkin jatkaa pestissään, k

unnes uusi hallitus on saatu muodostettua.

Valkoinen talo sanoo jakavansa Britannian näkemyksen Venäjän syyllisyydestä ex-agentin myrkytykseen

Yhdysvallat jakaa Britannian näkemyksen siitä, että Venäjä on syyllinen entisen kaksoisagentin myrkyttämiseen vahvalla hermomyrkyllä Britanniassa.

Valkoinen talo sanoo tiedotteessa, että Yhdysvallat seisoo lähimmän liittolaisensa Britannian tukena. Yhdysvallat pitää tiedotteen mukaan Britannian päätöstä venäläisdiplomaattien karkottamisesta oikeutettuna vastatoimena.

Valkoisen talon tiedotteesta kertoo muun muassa ABC News.

Sergei Skripal, entinen Venäjän tiedustelupalvelun eversti ja kaksoisagentti sekä hänen tyttärensä yritettiin murhata maaliskuun 4. päivä Novitshok-hermomyrkyllä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Valkoisen talon lähteet tilittävät yhdysvaltalaismedialle äärikireästä työpaikkailmapiiristä

Yhdysvalloissa Valkoisessa talossa työskennellään tällä hetkellä akuutin hermostuksen vallassa ja kireämmissä tunnelmissa kuin kertaakaan aiemmin presidentti Donald Trumpin kauden aikana, väittävät yhdysvaltalaismedia Axiosin hallintolähteet.

Valkoisessa talossa työskentelevien lähteiden mukaan kukaan henkilöstöstä ei tiedä, mitä hallinnossa todella tapahtuu tai kuka seuraavaksi saa potkut. Epävarmuutta ovat lisänneet muun muassa ulkoministeri Rex Tillersonin potkut sekä henkilöstön turvaluokitusten epäselvyydet.

Axiosin mukaan Valkoisesta talosta kantautuvat kertomukset kaoottisesta työilmapiiristä vaikeuttavat avoimien pestien täyttämistä.

Tuhansien yhdysvaltalaiskoulujen oppilaat marssivat ulos kouluista vaatien tiukempia aselakeja

Yhdysvalloissa arviolta 3 000 koulun oppilaat marssivat keskiviikkona ulos kouluista vaatien tiukennuksia aselakeihin. Mielenilmaus järjestettiin tasan kuukausi sen jälkeen, kun lukuisia ihmisiä sai surmansa kouluampumisessa Floridassa.

Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja Guardian.

Ulosmarsseja järjestettiin ympäri maata. Ne alkoivat kello kymmeneltä aamupäivällä ja kestivät 17 minuuttia. Floridan kouluampumisessa kuoli 17 ihmistä.

Järjestö: Syyrian armeija vallannut osia keskeisestä kaupungista Itä-Ghoutassa

Syyrian hallinnon joukot ovat vallanneet osia keskeisestä kapinallisten hallussa olevasta kaupungista Itä-Ghoutassa, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Järjestön mukaan hallituksen joukot pääsivät sisään Hammuriyehin kaupunkiin myöhään keskiviikkona.

Syyrian hallitus aloitti suurhyökkäyksen kapinallisten hallussa olevaan Itä-Ghoutaan helmikuussa. (Lähde: AFP)

Selkävaivoista kärsinyt Markkanen jättää Bullsin seuraavankin pelin väliin

Koripallon NBA:ssa pelaavaa Lauri Markkasta ei nähdä kentällä seuraavassakaan Chicago Bullsin pelissä. Asiasta uutisoivan Chicago Tribunen mukaan Markkanen ei matkusta joukkueensa kanssa Memphisiin, jossa Bulls kohtaa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä Memphis Grizzliesin.

Suomalaispalloilija oli sivussa myös Bullsin edellisestä ottelusta selkävaivojen takia.