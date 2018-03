Verkossa tapahtuvat huijaukset lisääntyvät ja kehittyvät koko ajan - tänään alkaa suuri kampanja huijauksia vastaan

Varo huijareita verkossa -kampanjassa on mukana Poliisi, Kaupan liitto, Kuluttajaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Tulli, Tukes, Viestintävirasto ja Euroopan kuluttajakeskus.

Kampanjan ytimenä on, että verkossa asioivan on hyvä muistaa, että mikäli jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se harvoin on totta.

Erilaisten verkkohuijausten ja tilausansojen määrä on kasvanut viime vuosina. Viime vuonna poliisille ilmoitettiin lähes 12 000 netissä tapahtunutta petosta. Huijaukset ovat yhä taitavammin tehtyjä, minkä vuoksi niitä on myös entistä vaikeampi tunnistaa.

Huijauksen kohteeksi voi joutua verkossa, sähköpostitse tai mobiililaitetta käyttäessäkin. Huijari voi lähettää viestejä tunnettujen yritysten nimissä ja kerätä luottamuksellisia tietoja esimerkiksi kyselyjen tai osallistumispyyntöjen avulla. Huijari voi myös levittää haittaohjelmia tai sitoa vastaajan kohtuuttomiin sopimusehtoihin.

Tänään käynnistyvässä kampanjassa tarjotaan kuluttajille tietoa huijauksista ja vinkkejä huijauksilta välttymiseen. Osana viestintäkampanjaa Kuluttajaliitto on avannut Huijausinfo.fi-verkkosivuston, jonne se kokoaa yhdessä kumppanien kanssa tietoa kuluttajiin kohdistuvasta huijaamisesta. Ajankohtaisista aiheista viestitään myös Twitter-tilillä @Huijausinfo. Facebookissa ja Twitterissä ovat käytössä hashtagit #varohuijareitaverkossa ja #huijausinfo.