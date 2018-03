Kela julkisti uuden äitiyspakkauksen - uutuutena toivotut legginsit

Kela julkisti tänään uusimman äitiyspakkauksen. Kyseessä on jo hisorian 80. äitiyspakkaus.

Pakkauksen tuotevalikoima on pysynyt pitkälti ennallaan, mutta uusina tuotteina on lisätty muun muassa legginsit. Legginsit lisättiin pakkaukseen asiakkaiden toivomuksesta.

Vuonna 2018 äitiyspakkauksessa on yhteensä 64 tuotetta. Lisätuotteita on pakkauksessa 30 eurolla, joka on huhtikuun alussa voimaan astuvan äitiysavustuksen korotuksen määrä.

Uuden 170 arvoisen äitiysavustuksen saavat ne, joiden laskettu aika on 1.6. tai sen jälkeen. Tulevina vuosina tuotteiden määrää ei ole tarkoitus lisätä, vaan korotuksella parannetaan entisestään äitiyspakkauksen tuotteiden laatua.

Voit katsoa kaikkia äitiyspakkauksen tuotteet Kelan sivuilta täältä.