Valmistaja vetää takaisin: Lasten vanukkaissa vierasesinevaara

Orkla Suomi vetää takaisin lisäerän Jacky Makupala Maitosuklaa -tuotteita. Syynä on tuotteessa havaittu, halkaisijaltaan 3 senttimetriä oleva tarra.

Kyseessä on lisäys jo aiemmin 5.3. tehtyyn takaisinvetoon. Lisätutkimuksissa tehtaalla on havaittu kaksi Jacky Makupala Maitosuklaa-tuotetta, joissa etikettitarra on voinut päätyä osaan tuotteista. Kyseessä on 120 gramman kokoiset vanukaspurkit.

Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä.

Kyseessä on seuraavat tuote-erät:

Jacky Makupala Maitosuklaa 120 g

EAN: 64027173, parasta ennen: 20.4.2018, 26.4.2018