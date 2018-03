Ammattikorkeakoulu huutokauppaa vanhaksi käyneet laitteet netissä - Mac-tietokoneista tarjottu tähän mennessä 400 euroa

Muun muassa kannettavia tietokoneita, projektoreja, studiovalaisimia ja muutama kamera on tarjolla verkkohuutokaupassa, kun Karelia-ammattikorkeakoulu poistaa vanhaksi käyneitä laitteitaan.

Karelia järjestää netissä huutokauppoja kerran tai pari vuodessa. Yleensä tarjolla on vanhentunutta tietotekniikkaa henkilökunnan työhuoneista ja atk-luokista, mutta tänä keväänä yli sadan tavaran joukossa on myös mediakoulutuksen studio- ja kuvausvälineistöä.

Huutokauppa on kaikille avoin, ja siitä on tiedotettu muun muassa Karelian omilla nettisivuilla http://www.karelia.fi. Ammattikorkeakoulun on julkisyhteisönä myytävä poistettu omaisuus avoimesti. Suoraan henkilökunnalle vanhentuneitakaan laitteita ei saa myydä.

Verkkohuutokaupassa, joka käydään Karelian nettisivuilla, näkyy kulloinenkin korkein tarjous. Torstaina iltapäivällä korkeimmat huudot Mac-tietokoneista olivat nousseet 400 euron tuntumaan.

Tavaroilla on pohjahinta, mutta edes kaikkiin halvimpiin tavaroihin ei ollut vielä jätetty yhtään tarjousta. Huutoaikaa on ensi tiistaihin saakka.

Tarjouksia ei voi tehdä nimettöminä, vaan huutajan sähköpostiosoite tulee näkyviiin. Osoitteiden perusteella voi päätellä, että huutajissa on ainakin ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Aiheesta lisää Karjalaisen tilaajille:

Karelia-ammattikorkeakoulu hankkiutuu vanhoista laitteista eroon netissä - "Eräällä tavalla vihreätä ajattelua"