Yön uutiskooste: Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu, useita kuoli Miamissa kävelysillan romahdettua

Ulkomaanliikennettä koskevaan työriitaan sovintoehdotus - Laivanpäällystöliitto jättänyt lakkovaroituksen

Valtakunnansovittelija Minna Helle on antanut sovintoehdotuksen Suomen Laivanpäällystöliitolle ja Suomen Varustamot ry:lle ulkomaanliikennettä koskevaan työriitaan. Osapuolet vastaavat ehdotukseen tänään kello 16.

Helle antoi ehdotuksen osapuolille kello kahden aikaan yöllä perjantaina, valtakunnansovittelijan verkkosivuilla kerrotaan. Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen.

Ulkomaanliikennettä uhkaa Suomen Laivanpäällystöliiton työnseisaus, joka alkaa ensi viikon perjantaina kuudelta aamulla, jos sopua ei saada aikaiseksi. Liitto uhkaa myös jäänmurtajia ja monitoimimurtajia koskevalla tukitoimella.

Rahoitusalan pitkäksi venynyttä työriitaa sovitellaan jälleen

Rahoitusalan pitkään jumissa olleen työriidan sovittelu jatkuu tänään. Edellinen yritys sovitella kiistaa päättyi tuloksettomana lähes kaksi viikkoa sitten.

Työntekijäpuoli on uhannut uudella lakkoaallolla, joka alkaisi maaliskuun lopulla ja jatkuisi huhtikuulle. Lakot sulkisivat useiden pankkien konttoreita.

Rahoitusala on ollut vailla työehtosopimusta jo marraskuun lopulta. Osapuolilla on ollut kiistaa etenkin viikonlopputöistä.

Tampereen taistelun vuosipäivät alkavat

Sisällissodan Tampereen taistelun vuosipäivät alkavat tänään. Tasan sata vuotta sitten punaiset ja valkoiset ottivat yhteen Länkipohjan taistelussa, minkä katsotaan käynnistäneen taistelun Tampereesta.

Tampereen taistelu on edelleen Pohjoismaiden suurin asutuskeskustaistelu. Kun valkoiset valloittivat saartamisen jälkeen Tampereen 6. huhtikuuta, sisällissota sai myös käännekohtansa.

Tampereen taistelussa lasketaan kaatuneen noin 700 valkoista. Punaisen puolen kuolleiden määrä oli noin 2 000, joista runsas puolet oli teloitettuja vankeja.

Kielipää on tänään koetuksella ylioppilaskokeissa

Ylioppilaskirjoituksissa on tänään vuorossa vieraan kielen pitkän oppimäärän koe.

Abiturienttien kielipäätä koetellaan englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän kokeissa. Paperilla suoritetaan enää vain venäjän koe, muut kokeet ovat sähköisiä.

Ylioppilaskokeen digitalisoiminen on meneillään, ja suuri osa kokeista suoritetaan jo nyt sähköisesti. Koko tutkinnon on määrä olla digitaalisessa muodossa keväällä 2019.

Kevään ylioppilaskirjoitukset päättyvät maaliskuun 28. päivä. Tutkintoon on ilmoittautunut tällä kertaa kaikkiaan liki 41 000 kokelasta.

Madridissa puhkesi väkivaltaisia protesteja siirtolaisen kuoltua

Espanjassa Madridissa puhkesi torstaina väkivaltaisia protesteja sen jälkeen, kun senegalilainen siirtolainen kuoli. Protestoijien mukaan poliisi oli jahdannut miestä pitkin katuja ennen tämän kuolemaa. Pelastuslaitoksen tiedottajan mukaan poliisipartio oli löytänyt miehen tajuttomana kadulta ja mies oli kuollut elvytysyrityksistä huolimatta. Tiedottajan mukaan hänellä ei ole tietoa siitä, mitä miehelle oli aiemmin tapahtunut.

Protestoijat muun muassa sytyttivät roskiksia palaamaan ja heittivät viranomaisia kivillä Lavapiesin naapurustossa. Sekä mellakkapoliiseja että palomiehiä lähetettiin paikalle. (Lähde: AFP)

Ainakin neljä ihmistä kuoli sillan romahdettua Miamissa

Ainakin neljä ihmistä on kuollut Yhdysvaltain Miamissa jalankulkusillan romahdettua. Kuolonuhrien määrästä kertoi paikallinen palopäällikkö.

Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Washington Postin mukaan paikallisesta sairaalasta on kerrottu, että sairaalaan on tuotu kymmenen uhria, joista kaksi on loukkaantunut vakavasti.

Silta romahti kuusikaistaiselle moottoritielle, ja sen alle jäi useita autoja. (Lähde: AFP)

Lähteet WP:lle: Trump päättänyt vaihtaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa

Washington Postin tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on päättänyt erottaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa H.R. McMasterin. Asiasta ovat kertoneet lehdelle viisi presidentin suunnitelmasta perillä olevaa lähdettä.

Lähteiden mukaan päätöstä McMasterin seuraajasta ei ole vielä tehty. Lähteet myös kertovat, ettei Trumpilla ole kiire erottaa McMasteria virastaan, sillä presidentti haluaa muun muassa odottaa, että tarpeeksi hyvä seuraaja on löydetty.

Valkoisen talon tiedottaja: Trumpilla hyvä suhde kansallisen turvallisuuden neuvonantajaan

Yhdysvalloissa Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders on kommentoinut mediatietoja, joiden mukaan presidentti Donald Trump olisi päättänyt erottaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa H.R. McMasterin. Asiaa Twitterissä kommentoinut Sanders sanoo keskustelleensa McMasterista Trumpin kanssa.

Sandersin mukaan toisin kuin media on raportoinut Trumpilla ja McMasterilla on hyvä työsuhde. Hän myös sanoo, ettei Yhdysvaltain kansallisessa turvallisuusneuvostossa ole tapahtunut muutoksia.

Media: Trump Jr:n vaimo hakee avioeroa

Yhdysvaltalaismedian mukaan presidentti Donald Trumpin vanhimman pojan, Donald Trump Jr:n vaimo hakee avioeroa. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen The New York Postin mukaan Vanessa Trump käynnisti avioeroprosessin torstaina.

The New York Post raportoi jo aiemmin, että pariskunnalla on ongelmia.

USA Todayn mukaan Trump Jr:llä on vaimonsa kanssa viisi lasta, joista nuorin on 3-vuotias ja vanhin 10-vuotias.

Trump Jr. on ollut otsikoissa muun muassa venäläisasianajajan kanssa pidetyn kohutapaamisen takia. Hän oli yksi useista presidentti Trumpiin kytköksissä olevista henkilöistä, jotka tapasivat asianajaja Natalia Veselnitskajan vuoden 2016 kesäkuussa.

Coloradon Rantanen iski tehot 2+2

Jääkiekon NHL:ssä Coloradon Mikko Rantanen on takonut jälleen hurjat tehot St. Louisia vastaan pelatussa ottelussa. 21-vuotias Rantanen teki ottelussa kaksi maalia, minkä lisäksi hänelle kirjattiin myös kaksi syöttöpistettä.

Rantanen laukoi ottelun ensimmäisen maalinsa toisessa erässä ja toisen kolmannessa erässä tyhjään maaliin. Hän iski tilastoihinsa neljä tehopistettä myös aiemmin tässä kuussa pelatussa ottelussa.

Kaikkiaan suomalaiskiekkoilija on nyt tehnyt tällä kaudella tehot 25+49.

Montrealin Artturi Lehkonen puolestaan teki maalin Pittsburghia vastaan pelatussa ottelussa. Maali oli Lehkoselle yhdeksäs tällä kaudella.