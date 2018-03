Tulli: Verkosta tilattu polkupyörä voi tulla kalliiksi

- Voit joutua maksamaan ulkomailta tilaamastasi polkupyörästä tai polkupyörän osista polkumyyntitullia mahdollisen yleisen tullin ja arvonlisäveron lisäksi. Tullien ja verojen jälkeen polkupyörän hankintahinta voi olla jopa yli kaksinkertaistunut, tiedotteessa kerrotaan.

Tullin mukaan tavaran valmistusmaa merkitsee enemmän kuin tilausmaa.

- Tilausmaalla ei ole merkitystä, koska polkumyyntitulli tulee maksettavaksi, jos tuotteet lähetetään EU:n alueelle tullaamattomina. Yleensä ostaja on vastuussa tavaran tullaamisesta ja maahantuontiverojen maksamisesta. Jos et tiedä, mistä tavara sinulle lähetetään tai mikä on polkupyörän alkuperämaa, selvitä se myyjältä.

Tullin mukaan polkupyörien polkumyyntitulli voi olla 0–48,5 prosenttia tavaran tullausarvosta.

- Tullausarvo lasketaan tässä tapauksessa lisäämällä ostohintaan kuljetuskustannukset. Ostohinnan, tullien ja muiden kulujen yhteismäärästä lasketaan vielä arvonlisävero 24 prosenttia, joka lisätään kokonaissummaan, Tulli valottaa.

- Esimerkiksi jos tilaisit kiinalaisen Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd:n valmistaman polkupyörän, sen hinta voisi olla 200 euroa ja postikulut 30 euroa. Polkupyörän tullinimikkeen perusteella määräytyvä yleinen tulli on 14 prosenttia, jonka joutuisit maksamaan, koska lähetyksen tavaroiden arvo ylittäisi 150 euroa. Ostohinnasta ja postikuluista laskettava tulli olisi siis 32,20 euroa. Jos sinulla ei olisi pyörästä allekirjoitettua kauppalaskuilmoitusta myyjältä, pitäisi sinun maksaa ostohinnasta ja postikuluista myös valmistajakohtainen 48,5 prosentin polkumyyntitulli, joka tässä esimerkissä olisi 111,55 euroa, Tulli lisää.

Tullin mukaan näiden lisäksi maksaisit vielä 24 prosentin arvonlisäveron.

- Esimerkissämme arvonlisäveron määrä olisi 89,70 euroa. Näin joutuisit maksamaan 200 euron arvoisesta polkupyörästä postikuluineen ja maahantuontiveroineen yhteensä 463,45 euroa.