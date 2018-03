Turun kaupungin kuudelle työntekijälle seuraamuksia pysäköintirahojen kavallus- ja varkausepäilyssä

Turun kaupunki on antanut seuraamuksia kuudelle kaupungin työntekijälle liittyen tapahtumiin, jotka koskevat pysäköintirahojen kavallus- ja varkausepäilyjä.

Kaupunki on antanut neljä huomautusta ja yhden varoituksen.

Yhden viranhaltijan kohdalla on katsottu olevan perusteet virkasuhteen irtisanomiselle. Kahden työntekijän palvelussuhde on purettu jo syksyllä väärinkäytösten tultua julki, Turun kaupunki tiedottaa.

- Toimenpiteistä on päätetty kaupungin oman sisäisen tarkastuksen sekä rahankäsittelyprosessista tehdyn ulkoisen auditoinnin jälkeen. Sisäisen tarkastuksen mukaan rahankäsittelyprosessin johtamisessa ja operatiivisen toiminnan järjestämisessä sekä avainhallinnassa ja taloushallinnossa on ollut merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita, tiedotteessa kerrotaan.

Työnjohdollisia toimenpiteitä saaneet henkilöt ovat työskennelleet Kiinteistöliikelaitoksen palveluksessa. Henkilöitä ei ole tässä esitutkinnassa epäilty rikoksesta. Yksi pysäköintimittareiden valvonnasta vastuussa ollut henkilö on siirtynyt pois Turun kaupungin palveluksesta.

- Tutkitut rikosepäilyt koskevat vakavia rikoksia. Rahankäsittelyprosessin johtamisessa ja operatiivisen toiminnan järjestämisessä sekä taloushallinnossa on ollut vakavia puutteita ja laiminlyöntejä. Turun kaupunki on nyt tehnyt kattavan selvityksen epäkohtien selvittämiseksi ja ryhtynyt toimenpiteisiin, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Keskusrikospoliisin Länsi-Suomen yksikön esitutkinnan perusteella Turun kaupungin pysäköintimittareista on kavallettu ja varastettu rahaa vuosien 2007 - 2017 välisenä aikana noin 875 000 euroa. Poliisi tiedotti kaupunkia kaupungin rahavaroihin kohdistuneista kavallus- ja varkausepäilyistä marraskuussa ja asia julkistettiin marraskuussa 2017, kaupunki kertaa.



Esitutkinnan perusteella epäillään, että kaksi Turun kaupungin palveluksessa ollutta henkilöä kavalsi työtehtäviensä aikana kolikoita pysäköintiautomaattien rahalippaista ja lukitusta keräysastiasta, johon lippaita päivän aikana tyhjennettiin. Kaupunki vaatii edelleen rangaistusta rikoksiin syyllistyneille ja tulee esittämään vahingonkorvausvaatimuksensa oikeudenkäynnissä.

Turun kaupunki käynnisti sisäisen tarkastuksen heti epäilyjen tultua julki, tiedotteessa valotetaan. Sisäisen tarkastuksen valmistumisen jälkeen kaupunki on kuullut työntekijöitä ja viranhaltijoita, joiden tehtävät tai vastuut ovat liittyneet pysäköintitulojen rahankäsittelyyn, operatiivisen toiminnan järjestämiseen tai taloushallintoon.



Työnjohdollisten toimenpiteiden arvioinnin lähtökohtana ovat olleet sisäisen tarkastuksen raportin havainnot ja ulkoisessa auditoinnissa saatu selvitys. Ulkoinen auditointi on tilattu Loomis Suomi Oy:ltä, joka on vastannut rahakuljetuksesta Turun kaupungin ostopalvelutuottajana.

- Auditointi sisältää arvion rahankäsittelyprosessista, kriittiset tekijät käteisen rahan käsittelyn riskienhallinnassa sekä menettelytavat, joilla voidaan varmistaa riskitön ja kontrolloitu käteisen käsittely. Auditointi sisältää myös kuvauksen ja vaatimukset toimintamallista, jossa kontrollien avulla luodaan väärinkäytökset paljastava toimintatapa sekä kuvaa pysäköintimittarien tyhjentämiseen liittyvän operatiivisen toiminnan vaatimukset, vastuut ja toiminnan auditointimenettelyt, tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunginjohtaja Minna Arve muistuttaa, että kaupungin 11 000 työntekijöistä ehdottomasti suurin osa tekee työtään rehellisesti.

- Prosessien pitää kuitenkin olla sellaisia, että minimoimme riskit, Arve jatkaa.