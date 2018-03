Yli 8 000 haki kesäksi lammaspaimeneksi - "Toukokuun lomailijat pääsevät syöttämään karitsoita tuttipullosta"

Metsähallitus aloitti vuonna 2008 lammaspaimenlomaviikkojen myynnin, ja erityisesti Kolilla paimenviikoista tuli nopeasti supersuosittuja. Tänä vuonna Suomessa on tarjolla Metsähallituksen kohteissa jo 156 paimenlomaviikkoa, ja näihin kohteisiin tuli yhteensä yli 8000 hakemusta.

Kolin lisäksi esimerkiksi Etelä-Savossa on havahduttu paimenlomiin kohdistuvaan kiinnostukseen.

Etelä-Savossa on vielä vain muutamia paimenlomia tarjoavia yrityksiä, ja yksi näistä on Heinäveden Vihtarissa toista kesäänsä odotteleva Risto ja Jaana Sulkavan Pirteä pässi. Pirteässä pässissä on tulevana kesänä noin kymmenen lampaan katras ja edelliseltä kesältä useina viikkoina tutut hoitajat.

Pirteässä Pässissä on vielä paimenlomalle haluaville tyhjiä lomaviikkoja koulujen loma-ajan ulkopuolella.

- Toukokuun lomailijat pääsevät todennäköisesti syöttämään karitsoita tuttipullosta, lupailee Jaana Sulkava.

