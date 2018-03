Poliisi vastaa syytöksiin vedensaannin rajoittamisesta vankisellissä: "Mitkään miehen väitteistä eivät pidä paikkaansa"

MTV uutisoi perjantaina, että tutkintavankeudessa vuonna 2013 ollut lyhytkasvuinen mies olisi kärsinyt nestehukasta, koska ei vammansa vuoksi yltänyt sellissä olleeseen vesipisteeseen. Tapauksesta kertoi perjantaina myös esimerkiksi Helsingin Sanomat.

- Mitkään miehen väitteistä eivät poliisin osalta pidä paikkaansa, Sisä-Suomen poliisilaitos kirjoittaa perjantaina illalla lähettämässään tiedotteessa.

Poliisin mukaan juomataso, josta saa vettä, on 80 senttimetrin korkeudella lattiasta. Nappi, jolla vesi saadaan tulemaan, on 107 senttimetrin korkeudella. Nappi ja suutin, josta vesi tulee, ovat 70 senttimetrin etäisyydellä toisistaan sivusuunnassa.

- Miehellä on lisäksi ollut käytössään juomiseen tarkoitettuja kertakäyttöastioita, jotka uusitaan ruokailun yhteydessä, mikäli henkilö niin haluaa. Vapautensa menettänyt siivoaa astiansa oman tahtonsa mukaisesti, eikä ruokatarpeita tai -välineitä korjata automaattisesti pois. Hänellä on siis ollut koko ajan mahdollisuus nauttia vettä niin paljon kuin hän on halunnut päivittäin jaettujen juomien lisäksi, poliisi selventää.

Mies oli tutkintavankeudessa epäiltynä seksuaalirikoksista. Hänet tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa vankeuteen, mutta hovioikeus myöhemmin vapautti miehen syytteistä. Valtionkonttori määrättiin maksamaan miehelle korvauksia vankeusajalta.

- Se, että jollekin tuomitaan maksettavaksi korvauksia sen jälkeen, kun hänet on ylemmässä oikeusasteessa todettu syyttömäksi, on normaali käytäntö. Se ei siis tarkoita mitään muuta, poliisi toteaa.

Poliisin mukaan mies on esittänyt vuosien ajan väitteitä poliisin toiminnasta sekä esitutkinnan että tutkintavankeuden ajalta.

- Kaikki väitteet on käsitelty useaan kertaan eri kanteluiden muodossa ja myös eri oikeusasteissa, ja kaikki on todettu perättömiksi.

Poliisi lähetti tiedotteen mukana kuvan sellin vesipisteen sijoittelusta.