Pöytyällä tulipalo koulurakennuksessa – sammutustyöt kestävät tunteja

Varsinais-Suomessa Pöytyällä sijaitsevassa Kyrön koulussa palaa, kertoo pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan palo on saanut alkunsa koulurakennuksen ulkopuolelta todennäköisesti sähköpääkeskuksesta, josta se levisi koulurakennukseen. Palo on levinnyt koulurakennukseen noin muutaman neliömetrin alueelle, ja sen leviäminen on saatu nyt estettyä.

Savua on kuitenkin levinnyt laajemmalle alueelle. Kello neljän aikaan aamuyöllä päivystävä palomestari arvioi, että sammutustyöt kestävät aamuun tai jopa aamupäivään asti. Pelastuslaitos sai tiedon Kyröntiellä syttyneestä rakennuspalosta hieman ennen kello kolmea lauantaiaamuna.