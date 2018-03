Professori: Koiran voi pitää kasvissyöjänä - mutta miten on kissan laita?

Eläimen pitkän eliniän ensimmäinen edellytys on se, ettei eläimellä ole jo syntyessään sairauksia. Varsinkin koirilla odotettavasta eliniästä saattaa jalostuksen vuoksi leikkautua pois useita vuosia.

Paljon on puhuttu esimerkiksi lyhytkalloisista koirista, joilla on hengitysvaikeuksia ja ongelmia kävelyssä.

- Sellaisia eläimiä katsoessani tunnen syyllisyyttä ihmislajin puolesta, eläinlääketieteen professori Outi Vainio Helsingin yliopistosta toteaa.

Joillakin koirilla jalostus on aiheuttanut iho-ongelmia, kuten jatkuvaa kutinaa ja ihottumia, jotka vaativat läpi elämän hoitoja.

Ruokinta on koko lemmikin eliniän ajan keskeistä sen terveydelle, ja oikeanlainen ravinto pitää valita eläinlajin mukaan. Mitä eksoottisempi eläin, sitä tarkemmin ennen lemmikin hankintaa täytyy ottaa selvää, millaista ruokaa eläin syö.

Tavallisimpienkin lemmikkien eli koirien ja kissojen ravintovaatimuksissa on eroja. Koira on sopeutunut tulemaan toimeen tarvittaessa myös kotiruualla, kissa on selkeästi lihansyöjä eikä pärjää ilman eläinproteiinia.

- Kun ihmisillä on trendinä kasvissyönti, myös koirille ja kissoille löytyy netistä ohjeita vegediettiin. Koiran voi pitää kasvissyöjänä, mutta kissan kohdalla tämä ei onnistu, Outi Vainio kertoo.

- Nykyinen eläinlääketieteellinen näkemys on, että koirat voivat selvitä kasvisruualla, koska niiden suolisto on sopeutunut käyttämään hiilihydraatteja. Kissan kasvisruokavaliota ei pidetä eläinlääketieteellisesti hyväksyttävänä, koska kissa ei voi hyvin, jos se ei saa eläinperäistä proteiinia, hän jatkaa.

Juttu liittyy Karjalaisen vanhoja eläimiä käsittelevään lauantaimatineaan.



