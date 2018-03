Möläyttelijä-Vartiainen: "Saatan sanoa somessa ilkeästi silloin kun tunteet vievät"

Juhana Vartiainen (kok.) on viime aikojen puhutuin, kohutuin ja ehkä vihatuinkin kansanedustaja Suomessa. Hän on pitkän linjan taloustieteilijä, joka nousi Suomessa julkisuuteen, kun silloinen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) nimitti hänet Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajaksi vuonna 2012. Ennen eduskuntavaaleja 2015 Vartiainen loikkasi SDP:stä kokoomukseen ja pääsi eduskuntaan komealla äänimäärällä.

Viime aikoina hän on esiintynyt taajaan julkisuudessa esimerkiksi puolustamassa hallituksen aktiivimallia, jonka tarkoituksena on patistaa työttömiä ottamaan vastaan lyhytaikaistakin työtä tai ryhtymään yrittäjiksi. Muuten työttömyysturvaa leikataan noin viidellä prosentilla.

Jos kansa saisi painattaa Vartiaiselle (kuvassa) käyntikortteja, niissä lukisi luultavasti Kyykyttäjäkuningas, Riistoporvari tai jotain vielä inhottavampaa, sillä niin railakasta palautetta Vartiainen saa internetissä.

Jo VATT:n ylijohtajana hän nimitti kotihoidon tuella elämistä ”ihanaksi velttoiluksi” ja sai kotiäitien vihat päälleen.

Lokakuussa 2014 hän sai aikaan raivoa tviittaamalla: ”Suomi tarvitsee lisää työvoimaa. ’Mutta meillähän on työttömiä!’ Tila tarvitsee lisää peltoalaa. ’Mutta nykypellossakin on rikkaruohoja!’”

Varsinkin vasemmistopoliitikot hurjistuivat ja alkoivat väittää Vartiaisen verranneen työttömiä rikkaruohoihin. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on jopa sanonut, että rikkaruohovertauksen vuoksi Vartiaista ei olisi kelpuutettu SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi – vaikka Vartiainen itse ei edes halunnut ehdolle demareiden riveistä.

Todellisuudessa Vartiainen yritti lyhyessä tviitissä selittää taloustieteeseen perustuvaa argumenttia, jonka mukaan avoimien työpaikkojen määrä ei ole vakio, vaan riippuu käytettävissä olevan työvoiman määrästä. Siis mitä enemmän ihmisiä on työmarkkinoilla, sitä enemmän on työpaikkoja.

Tänä vuonna Vartiainen on herättänyt pahennusta muun muassa väittämällä, että suuri osa yleisöstä oli humalassa aktiivimallia vastustaneessa mielenosoituksessa Helsingin Senaatintorilla. Hän on saanut vihaa päälleen myös lähes kaikesta muusta, mitä hän on sanonut aktiivimallista.

Viime viikolla Vartiainen närkästytti jälleen tviittaamalla monien mielestä ylimielisesti: ”Uskokaas nyt huviksenne kaikki spekulantit. Sote-uudistus on parannus nykytilaan ja se tullaan tekemään.”

Vartiainen itse ei vaikuta oikein ymmärtävän, miksi niin moni tuntuu ymmärtävän hänet väärin tai närkästyy hänen puheistaan.

Hän tosin myöntää, että välillä hänellä kiehahtaa.

– Saatan sanoa somessa ilkeästi silloin kun tunteet vievät, Vartiainen sanoo.

Kansanedustaja on kuitenkin yrittänyt opetella rauhallisuutta ja ystävällisyyttä.

– Muuten meitä paheksutaan niin kamalasti, hän sanoo.

– Jos Alepan jonossa joku kiilaa tai käyttäytyy loukkaavasti, kansanedustajan pitää ystävällisesti hymyillen joustaa.

