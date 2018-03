Maailman onnellisimman maan yksi onnettomimpia kuntia on Pohjois-Karjalassa - Ilomantsi jäi pahnalle Ilta-Sanomien suuressa selvityksessä

Ilomantsi on Pohjois-Karjalan onnettomin ja Kontiolahti onnellisin kunta. Näin on, jos on uskominen Ilta-Sanomien selvitystä Suomen onnellisimmista kunnista.

Selvityksen mukaan Suomen onnellisimmat kunnat ovat Luoto, Pedersöre ja Mustasaari.

Yleisesti ottaen lehden onnellisuusselvityksessä pärjäävät hyvin Pohjanmaan ja länsirannikon kunnat.

Parhaan indeksin Pohjois-Karjalasta saaneen Kontiolahden lukema on -494, kun Luodolla vastaava luku on 42. Mitä enemmän miinusta, sen huonommin kunta listauksessa pärjäsi.

Ilomantsin indeksiluku on -1001, jolla se jää myös koko selvityksen häntäpäähän. Ilomantsin taakse selvityksessä jäävät vain pohjoisen syrjäkylät Pelkosenniemi ja Paltamo sekä Saarijärvi Keski-Suomesta. Ilomantsilaisia lohduttanee YK:n tällä viikolla julkistama raportti, jonka mukaan Suomi on kuitenkin maailman onnellisin maa.

Maakuntakeskus Joensuun indeksiluku on -904, kun esimerkiksi Kuopiolla se on -723.

ILta-Sanomat indeksoi selvityksessään kunnat kahdentoista eri tilaston perusteella. Ne olivat olivat muun muassa kunnan alle 6-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrä, äänestysinto, liikenne-, omaisuus-, ja väkivaltarikosten määrä, veroäyri, työttömyysaste ja avioerojen määrä.