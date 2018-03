Romahtaneen Activity Parkin hallin omistaja: "Erittäin suuri järkytys meille kaikille"

Tähän mennessä tiedetään, että muista palkeista poikkeavalla tavalla kiinnitetyn kattopalkin pää tippui alas metallisen kiinnikkeen petettyä. Itse palkki säilyi ehjänä. Katto repeytyi auki noin neljä metriä leveältä ja kymmenen metriä pitkältä alueelta. Aukosta tippui sisään lunta ja katon eristeitä. Muut kattorakenteet eivät tippuneet maahan saakka. Vastaavaa kiinnitystapaa on käytetty ainoastaan yhden hallin nurkassa. Muut palkit ovat betonisten niskojen päällä.

- Kyllä tämän on ollut erittäin suuri järkytys meille kaikille. Ammattilaiset ja viranomaiset ovat tutkineet rakennuksen huolellisesti useaan kertaan ja olemme tehneet kaikki vaaditut toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi, sanoo Elämystehdas Lapparin omistaja Veli-Matti Mykkälä.

Halli on rakennettu vuonna 1988. Elämystehdas Lappari avattiin heinäkuussa 2016.

Sosiaalisessa mediassa on spekuloitu katossa havaituista vuodoista syynä palkkien pettämiseen. Vuodoilla ei ole vaikutusta katon rakenteelliseen kestävyyteen. Tasakattoisessa rakennuksessa kattokaivot jäätyvät ja vuotavat helposti. Sama ongelma on monissa uusissakin rakennuksissa. Katon vuotoja on korjattu mahdollisuuksien mukaan aina, kun niitä on havaittu. Kattokaivoihin on asennettu sulatuskaapeleita ja niiden määrää lisätään.

”Äärimmäisen ikävää on ollut lukea, kuinka Duudsonit Activity Parkin henkilökuntaa on syyllistetty. He toimivat kuitenkin parhaansa mukaan ja ohjasivat asiakkaat turvallisesti ulos rakennuksesta. He ovat myös saaneet positiivista palautetta vakiokävijöiden vanhemmilta,” Mykkälä kiittelee.

”Haluan kiittää henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita siitä, että he ovat kyenneet palauttamaan toiminnan normaaliksi näin nopeasti onnettomuuden jälkeen. Teemme kaikkemme, että saamme myös Duudsonit Activity Parkin avattua mahdollisimman pian, mutta sitä ennen teemme ylimääräisiä tukirakenteita kattoon,” Mykkälä vakuuttaa.