Video: Tuuliset talvipäivät tuovat leijalautailijat järvien jäille - laji kasvattaa suosiotaan

Suurin osa harrastajista keskittyy hyppyjen sijaan vaeltamiseen.

– Pisimmät vaellukseni ovat olleet 70 kilometrin mittaisia. Sellainen kestää laudalla kolmesta neljään tuntia tuulesta riippuen, lajiin muutama vuosi sitten tutustunut Ville Mertanen, 31, kertoo.

– Meillä venyi kerran 100 kilometrin mittaiseksi, Risto Takala, 30, naureskelee vieressä.

Laji kerää hiljalleen lisää harrastajia.

– Opettelu kannattaa ehdottomasti aloittaa ohjattuna eikä itsekseen kokeilemalla, Mertanen varoittaa.



Pahin skenaario on, että aloittelija lähtee liian kovaan tuuleen osaamatta käyttää turvamekanismeja.

Mahdollisuudet leijan kanssa liikkumiseen ovat Joensuun ympäristössä erinomaiset. On Pyhäselän ja Höytiäisen jäät, ja kun Joensuusta katsottuna niiden lähimmät rannat lähtevät eri suuntiin, voi järven valita tuulen suunnan mukaan.

Hyvin tärkeä osa lajia on sääolosuhteiden lukeminen, missä etenkin aloittelijoilla on tekemistä. Tuuliolosuhteet katsotaan tarkasti ennen järvenselälle suuntaamista, sillä siellä sää voi muuttua nopeasti.

Ihannetuuli leijalautailuun on 6–10 metriä sekunnissa. Jotakin lajin suhteellisen rauhallisesta luonteesta kertoo se, etteivät kokeneetkaan harrastajat lähde sisämaassa myrskytuuleen.

