Suomalaiset syövät yli kaksi miljoonaa kiloa mämmiä vuodessa - tänä pääsiäisenä saa myös mokkamämmiä

- Perunamämmi on erikoisuus pieneltä Kanta-Hämeen alueelta. Peruna imellytetään samalla prosessilla kuin imelletyssä perunalaatikossa. Se on toki myös mallasmämmiä, jossa on perunaa joukossa. Mämmi on maultaan mieto, pehmeä ja makea, Keskisuomalainen-lehden haastattelema Kymppi-Tuote Oy:n myyntipäällikkö Raili Muikku sanoo.

Hapokkuus ja raikkaus taas kuvaavat Muikun mukaan marjamämmiä, joka tulee karjalaisesta ruokaperinteestä. Modernimpaa ajattelua edustavat sitruuna ja mokka.

Suomalaiset syövät joka vuosi yli kaksi miljoonaa kiloa mämmiä, josta enimmän osan pääsiäisen aikaan.

