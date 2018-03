Kolumni: Porilaisten marssin tilalle vähemmän sotainen voittolaulu

Jääkö Iivo Niskanen viimeiseksi olympiavoittajaksi, jolle soitettiin Suomen Yleisradiossa Porilaisten marssi. Paralympialaisissa kultaa voittaneelle Matti Suur-Hamarille ei soitettu, ei edes Rentun ruusua.

Tästä monet mielensäpahoittajat pahoittivat mielensä. Yhteisillä verovaroilla ylläpidetty Yle osoitti, että on urheilua isolla uulla ja sitten sitä toistakin urheilua.

Suomeen palattuaan Suur-Hamari ei ollut moksiskaan. Sanoi, että soi tai ei – ihan sama. Toki kultamitalisti on voittolaulunsa ansainnut.

Joko olisi aika kypsä luopua suuren sinivalkoisen äänen Pekka Tiilikaisen vuonna 1948 aloittamasta perinteestä soitattaa radiossa olympiakultamitalisteille isänmaallinen Porilaisten marssi? Jospa se korvattaisiin rauhallisemmalla voittolaululla.

Myrsky some-maailman vesilasissa taisi tyyntyä tekemättä vahinkoa kenellekään tai millekään. Tässä ollaan suurten asioiden äärellä. Mikään ei ole suomalaisille niin tärkeää kuin sankarimainen olympiavoitto. Tai yksi on: sensaatiomainen Juha Miedon olympiatappio, jolla päästiin ensin kansanedustajaksi ja sitten koko kansan mämmimannekiiniksi.

Siksi parasta, mitä nyt voi tapahtua on, että joku ottaa asian omakseen ja pykää kansalaisaloitteen. Tarvitaan vain 50 000 allekirjoitusta, jotta asia saadaan eduskunnan käsittelyyn. Koska asia on kansakunnan itsetunnolle ja imagolle niin tärkeä, on eduskunnan perustettava parlamentaarinen työryhmä selvittämään, mikä olisi parempi voittolauluksi.

Kyllä uuden voittolaulun valinta on jätettävä seuraavan hallituksen vastuulle.

Koska Porilaisten marssia on soitettu – tunnetuista syistä – sittenkin aika harvoin, niin rauhantahtoisen kansankunnan herkälle sielulle ei ole tullut suurta vahinkoa. Sotaisat sanat ovat menneet yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos.

”Pojat kansan urhokkaan, / mi Puolan, Lutzin, Leipzigin / ja Narvan mailla vertaan vuoti, / viel´ on Suomi voimissaan, / voi vainolaisen hurmehella peittää maan. Pois, pois rauhan toimi jää / jo tulta kohta kalpa lyö / ja vinkuen taas lentää luoti ...”

Onneksi kuitenkaan Porilaisten marssia ei radiossa lauleta vaan ainoastaan soitetaan.

Radiossa soitetaan joka päivä niin paljon huonoja lauluja, että vaikka marssi olisi laulettukin, ei sitä pian muista kukaan. Paitsi tietysti mielensäpahoittajat, jotka ovat korvat höröllä aina valmiit soittamaan Kansanradioon, kun Karpollekaan ei ole enää asiaa.

Jos voittolaulu vaihdetaan, mikä tilalle? Ilta-Sanomat listasi (16.3.) ehdotuksia:

Miten olisi Frederikin ”Harva meistä on rautaa, niin moni taipua saa. Minä taivu en koskaan, tahdon vain yrittää.” Suomalaisten sielun ripseä räpsäyttää myös J. Karjalainen. ”Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmin katsotaan.” Entä Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen? Tai Kari Tapion Olen suomalainen, vaikka se on alun perin italialainen. Joku muu, kunhan ei ruotsalaisilta napattu jollotus Den glider in, eikä Dirlandaa.