Suomalainen Juha teki historiaa hävittäjällä - Yhdysvaltain laivasto: Tervetuloa kerhoon, "Stallion"!

Puolustusvoimien mukaan Järvinen laskeutui Atlantin valtamerellä purjehtivalle USS Abraham Lincoln -lentotukialukselle merijalkaväen VMFAT-101 -koulutuslentolaivueen yksipaikkaisella F/A-18C Hornet -monitoimihävittäjällä.

- Kapteeni Järvisen kolmevuotinen lennonopettajavaihto alkoi Yhdysvalloissa elokuussa 2016, julkaisussa todetaan.

Yhdysvaltain laivaston verkkosivuilla julkaistun jutun mukaan kokemus oli perin intensiivinen Juha "Stallion" Järviselle.

- Welcome to the club! (Tervetuloa kerhoon!) laivasto ilmoittaa Facebookissa.

