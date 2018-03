Yön uutiskooste: Vakava asialista saattelee EU-johtajat Brysseliin, Talvivaara-pomoille vaaditaan ehdollista vankeutta

Syyttäjät vaativat, että Perä, Lammassaari ja yhtiön varaton konkurssipesä määrätään korvaamaan yhteisvastuullisesti 13,3 miljoonan euron saavutettu rikoshyöty, jonka perusteet puolustus kiistää. Yhtiölle vaaditaan edelleen 850 000 euron yhteisösakkoa.

Ajokeli on tänään erittäin huono tai huono suuressa osassa maata

Ajokeli on tänään vaarallinen tai mahdollisesti vaarallinen maan etelä- ja keskiosassa, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Ajokeli muuttuu lumisateen takia erittäin huonoksi aamupäivästä alkaen Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Muualla maan etelä- ja keskiosissa sää muuttuu aamupäivästä alkaen huonoksi.

Kaleva: Muovipussien kulutus laskenut yli odotusten

Kaupan liiton ja ympäristöministeriön sopimus muovikassien kulutuksen vähentämisestä on tuottanut tulosta, uutisoi Kaleva. Muovikassien kulutus on tippunut Kaupan liiton mukaan huomattavasti odotuksia enemmän.

Esimerkiksi pienten hedelmäpussien kulutus on tippunut S-ryhmän ruokakaupoissa viidenneksen aiemmasta kulutuksesta. Intersportissa muovikassien kulutus on puolestaan laskenut yli 40 prosenttia kassien muututtua maksulliseksi puoli vuotta sitten.

Lokakuussa 2016 solmitun sopimuksen myötä kaupat ovat ryhtyneet veloittamaan muovikasseista ja kassalta saa pieniä hedelmäpusseja vain pyytämällä. Nyt mukana on jo reilu 3 100 myymälää.

Uutissuomalainen: Suomen Pankin pääjohtaja kaipaa suomalaisia talouden huippuosaajia

Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen mukaan Suomessa ei ole tarpeeksi ja riittävän kattavasti taloustieteen huippuosaajia. Hän sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa toivovansa, että Taloustieteen huippuyksikön (HGSE) perustaminen auttaa tilannetta. Liikanen on yksikön johtokunnan puheenjohtaja.

Liikasen mukaan ongelmana on myös se, ettei Suomessa ole tutkimusperinnettä, joka tuottaisi erilaisia vaihtoehtoja, miten kulloisetkin hallitukset pääsisivät parhaiten tavoitteisiinsa.

Vakava asialista saattelee EU-johtajat Brysseliin

Brysselissä kokoontuvan EU-huippukokouksen asialistalla on tänään kaksi polttavaa aihetta: presidentti Donald Trumpin tullipäätökset ja Salisburyn hermomyrkkyisku.

EU-mailta odotetaan suoraa viestiä sekä Yhdysvaltoihin että Venäjälle.

Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

EU-johtajat ottavat kantaa Venäjän vastuuseen hermomyrkkyiskussa, joka toteutettiin muutama viikko sitten Etelä-Englannissa entistä venäläisagenttia ja hänen tytärtään vastaan. Kauppapolitiikan osalta huomion vievät USA:n uhkaamat tullikorotukset, joista on neuvoteltu viime päivinä tiiviisti.

Valkoinen talo: Trump aikeissa ilmoittaa Kiinaan kohdistuvista kauppapakotteista

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump on aikeissa torstaina ilmoittaa Kiinaan kohdistuvista kauppapakotteista. Asiasta uutistoimisto AFP:lle kertoneen Valkoisen talon tiedottajan Raj Shahin mukaan Trump on päättänyt asettaa pakotteita Kiinalle, koska yhdysvaltalaisviranomaisten laatiman raportin mukaan Kiina pyrkii valtiojohtoisesti muun muassa vääristämään markkinoita ja varastamaan sekä yhdysvaltalaista teknologiaa että osaamista.

Washington Post: Kongressin neuvottelijat sopuun menoista - hallinnon sulkeminen saatetaan välttää

Yhdysvalloissa vältyttäneen taas täpärästi hallinnon sulkemiselta. Washington Post kertoo, että asiasta perillä olevien virkamiesten mukaan kongressin neuvottelijat ovat päässeet sopuun 1,3 biljoonan dollarin menoista.

Yhdysvaltain hallinto sulkeutuu perjantaina, jos kongressi ei pääse sopuun ennen sitä.

Washington Postin mukaan esityksen voimaantulon myötä lisää rahaa suunnattaisiin republikaanien toivomuksesta armeijalle. Demokraattien kädenjälki näkyisi puolestaan siinä, että aseen ostajien rikostaustan selvittämistä parannetaan.

Kolmen nimettömän virkamieslähteen mukaan esityksessä myös ehdotetaan, että Meksikon muurin rakennustöihin suunnataan 1,6 miljardia dollaria.

Katalonian syrjäytetty johtaja Puigdemont Suomeen

Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont saapuu tänään Suomeen. Puigdemont tulee eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraaksi ja pitää ajankohtaiskatsauksen Katalonian tilanteesta Pikkuparlamentin kansalaisinfossa iltapäivällä.

Puigdemont viipyy Suomessa kaksi päivää. Puigdemontista oli voimassa aiemmin eurooppalainen pidätysmääräys, mutta se on sittemmin kumottu.

Katalonian määrä äänestää uudesta johtajasta tänään

Katalonian alueparlamentin on määrä äänestää tänään uudesta ehdokkaasta aluejohtajaksi, kertoo uutistoimisto AFP. Asiasta toimittajille myöhään keskiviikkona kertoneen alueparlamentin puhemies Roger Torrentin mukaan hän ehdottaa parlamentille, että ehdolle aluejohtajaksi valitaan Jordi Turull.

Riskinä kuitenkin on, että Turullin osallisuus Katalonian itsenäisyyspyrkimyksissä estää hänen valintansa. Katalonian aluehallituksen tiedottajana aiemmin toiminut Turull sai vain joitakin tunteja ennen Torrentin ilmoitusta määräyksen saapua oikeuden eteen perjantaina. (Lähde: AFP)

Dublinissa palaa korkea hotellirakennus - 60 palomiestä sammuttamassa

Irlannissa Dublinissa 15-kerroksista hotellirakennusta on sammuttamassa ainakin 60 palomiestä, kertoo Guardian.

Rakennus on evakuoitu, ja pelastuslaitoksen mukaan tiedossa ei ole, että henkilövahinkoja olisi tullut.

BBC:n mukaan rakennusta on käytetty myös asunnottomien perheiden majoittamiseen, mutta palon syttyessä rakennuksessa ei ole tiettävästi majoittunut kodittomia.

Irish Times -lehden mukaan rakennuksen ensimmäisessä viidessä kerroksessa on hotellihuoneita ja lopuissa kerroksissa asuinhuoneistoja.

Palo sai alkunsa rakennuksen kolmannestatoista kerroksesta, BBC kertoo.



Malkin kasvatti kauden maalisaldoaan - Laine edelleen maalipörssin kakkossijalla

Jääkiekon NHL:ssä Pittsburghin Jevgeni Malkin teki maalin Montrealia vastaan pelatussa ottelussa. Maali oli venäläiskiekkoilijan 41. tällä kaudella.

Malkin on kuitenkin edelleen kolmantena liigan maalipörssissä, jonka kärkisijoja pitävät hallussaan Washingtonin Aleksandr Ovetshkin ja Winnipegin Patrik Laine. Tällä hetkellä toisena oleva Laine on tehnyt tällä kaudella 43 maalia, kun ykkösenä oleva Ovetshkin on puolestaan tehnyt 44.

Malkinin Pittsburgh voitti yön kierroksella pelatun ottelun maalein 5–3. Voittajajoukkueen Olli Määtälle kirjattiin ottelusta syöttöpiste. Myös Malkin nappasi syöttöpisteen.