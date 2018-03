Perussuomalaisten piirijohtaja tulistui Facebookissa turvapaikanhakijoiden kouluvierailusta Kesälahdella - "En varmaan julkaisisi toista kertaa"

Koskinen muun muassa kirjoitti, että "Entä jos näille "vierailijoille" olisi tullut jostakin korkeammalta taholta viesti, että joku korkeampi taho tarvitsee muutaman uhrin, kuten Turussa, jonka oikeudenkäynti muuten sopivasti alkoi?"

Koskinen kysyi myös: "Halutaanko näille kunniakansalaisille, jotka eivät edes ole kansalaisiamme, esitellä lapsimorsiamia vai mitä tällaisella vastuuttomuudella haetaan?"

Marko Koskinen, kirjoituksesi on poistettu Facebookista. Miksi poistit sen?

Sen poisti itse asiassa Facebook, joka oli sitä mieltä, että se on heidän yhteisönormiensa vastainen. Facebookilta tuli ilmoitus, että olet julkaissut jotain, mikä saattaa rikkoa heidän yhteisönormejaan.

Oliko kirjoitus sinun itsesi mielestä asiaton?

Kyllähän se aika tunteita herättävä varmasti oli. Ehkä hienoisesti artikuloitu huonosti niin sanotusti. Siinä suhteessa ei yhtään haittaa, että se on poistettu.

Mikä sinut sai kirjoittamaan tekstin?

Ainahan niissä on monta monessa. Kyllähän tällä hetkellä on, niin kuin tiedetään, että kritisoidaan maahanmuuttoa tai turvapaikkaturismia. Lähinnä ihmetyttää, että kun näitä mahdollisesti laittomasti maassa olevia ja muita viedään tuonne lasten ja yleisön joukkoon. Jotenkin siinä vain, aamutuimaan tietysti yrittäjää saattaa välillä ahdistaa muutenkin.

Mistä sinulle tuli tieto vierailusta?

Minulla on kolme lasta Kesälahden koulussa.

Kesälahden koululta kerrottiin, että heillä on ollut kansainvälisiä vieraita jo pidemmän aikaa ja kansainvälisyys on osa heidän toimintalinjauksiaan. Heillä on ollut vieraita muun muassa Japanista ja Thaimaasta, ja vieraita on tulossa esimerkiksi Saksasta. Miksi nimenomaan tämä vierailu herätti sinut?

Minun mielestäni meidän ei millään tavalla pidä tässä vaiheessa tehdä toimia näiden suhteen, jotka mahdollisesti ovat laittomasti maassa. Nämä muut vierailut ovat ihan ok. Oma tyttönikin oli Saksassa vierailulla. Siihen suhtaudun erittäin positiivisesti ja olen käynyt siitä silloisen rehtorin kanssa erittäin positiivista keskustelua. Tämä on juuri sitä, mitä tarvitaan, tällainen kansainvälisyys. Se ei ole kansainvälisyyttä, että kannetaan laittomasti maassa olevia koululle lasten sekaan.

Mitä haittaa sinun mielestäsi siitä oli, että turvapaikanhakijat olivat vierailulla koululla?

En tiedä, onko siitä varsinaista haittaa, mutta on se minun mielestäni aina riski. Samaan aikaan alettiin käsitellä muun muassa Turun terrori-iskua. Minun mielestäni pitäisi tietää taustat niistä aikuisista ihmisistä, joita tavoitellaan tuonne kouluille ja muualle. Kansainvälisyys sinänsä on äärimmäisen hieno ja tärkeä asia. Sitä täytyy tehdä. Se, mistä olen käynyt entisen rehtorin kanssa keskusteluakin on, että kun hyvin paljon painottuu luontopuoleen, pitäisi muistaa myös se, että Suomi elää kansainvälisestä kaupasta.

Kun sanoit Turun asioista, oliko sinulla huolena, että vieraat olisivat tehneet jonkinlaisen terroriteon koululla?

En jaksa uskoa niin. He ovat olleet Kiteellä jo jonkin aikaa. Ehkä se oli tunteenpurkaus niiltä osin.

Olit kirjoittanut Facebookissa, että halutaanko esitellä lapsimorsiamia. Huolestuttiko sinua, että vieraat olisivat jollakin tavalla käyneet käsiksi lapsiin?

Ei. Kyllähän se lähinnä oli kielikuva siitä, että kun heidän uskonsa sallii lapsimorsiamia ja muita vastaavia. Sanotaanko ilkeänä kielikuvana kirjoitettu. Ei varmaan tuollaisessa yhteisössä kukaan lähde tekemään mitään, missä on paljon ihmisiä paikalla, lapsia ja aikuisia.

Aivan kirjoituksen alussa puhuit kärpäsistä ja itikoista ja kirjoitit, että toivottavasti vähenee muutkin loiseläjät lähiseudulta. Oliko tämä viittaus turvapaikanhakijoihin?

Ei. Koivikoltahan on tehty päätös, että se lakkautuu. Ei sellaiseen tarvitse edes ottaa kantaa.

Olet perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja. Oliko tämä kirjoitus sinun mielestäsi kokonaisuutena sillä tavalla asiallinen, että tuossa asemassa sellainen kannattaa julkaista?

Ei sellaista varmaan kannata, niin kuin sanoin alussa. Aika lailla harkitsematonta kielenkäyttöä ehkä niiltä osalta. En varmaan julkaisisi toista kertaa.

Onko sinulle itsellesi tullut palautetta julkaisusta?

Itse asiassa ei ole tullut muuta kuin mitä muutaman poliitikon kanssa oli normaalia keskustelua. Tarkoitus ei missään nimessä ollut aiheuttaa hässäkkää, mutta hieman sellainen ajattelemattomuusvirhe.

