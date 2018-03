Ilomantsilainen Arctic Blue Gin -gini voitti tuplakultaa Saksassa - "Tavoitteenamme oli alusta lähtien kehittää maailman paras gini"

Vasta markkinoille lanseerattu Arctic Blue Gin -gin voitti oman sarjansa World Spirit Awardissa Saksassa torstaina. Lisäksi gini voitti Spirit of the Year -palkinnon.

Kilpailun tuomaristo antoi Arctic Blue Ginille 95,8 pistettä sadasta. Se sai Double Gold -luokituksen.

- Tavoitteenamme oli alusta lähtien kehittää maailman paras gini. Kunnianhimoista suunnitelmaa toteuttamaan kokosimme tiimin suomalaisista alan huippuammattilaista. Alan arvostetuimpiin lukeutuvasta kisasta voitettu Douple Gold -luokitus sekä Spirit of the Year -palkinto on upea kunnianosoitus ja todiste siitä, että tinkimätön työmme kannatti. Onnistuimme vangitsemaan giniin suomalaisen luonnon ennennäkemättömällä tavalla. Arctic Blue Ginin maku- ja aromiprofiili tuovat mieleen mustikkametsän aamukasteen aikaan, ja tämä hurmasi myös kansainvälisen tuomariston, kertoo Mikko Spoof Nordic Premium Beverages -yhtiöstä.

Ginin taustalla on Ilomantsissa toimiva Suomen vanhin viinitila. Viime viikolla yritys kertoi panostavansa aiempaa vahvemmin ulkomaille ja vaihtoi siksi nimeään.



Ensimmäisenä uutena tuotteena myyntiin tulee nyt palkinnon napannut Arctic Blue -artesaanigini, joka tulee Alkon tilausvalikoimaan vielä tämän kuun aikana.

Hermannin Viinitila on toiminut Ilomantsissa vuodesta 1989 lähtien. Se valmistaa marjaviinejä, kuohuviinejä ja likööreitä.

– Brändiuudistuksen myötä tuotteiden ulkonäkö sekä tuotenimet uudistuvat. Uusi ilme tulee olemaan pelkistetyn pohjoismaalainen, kursailematon ja selkeä, yritys tiedotti nimen vaihdon yhteydessä aiemmin maaliskuussa.

Uutta artesaaniginiä seuraa yrityksen mukaan kokonaan uudistunut tuoteperhe, jossa on suomalaisista marjoista valmistettuja viinejä, kuohuviinejä ja likööreitä.

Hermannin Viinitila alkoi Suomessa ensimmäisenä valmistaa kuohuviinejä.





"Kyllä tässä muutama gin tonic varmaan otetaan" - aluksi voittoisaa giniä viedään Keski-Eurooppaan, sen jälkeen Aasiaan

Hermannin Viinitila vaihtoi nimeä - Suomen vanhin viinitila valmistaa nyt myös artesaaniginiä

Muokattu 22.3.2018 kello 21.00. Lisätty kommentit