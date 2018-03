Aamulehti: Kela hukkasi noin 3 000 ihmisen toimeentulohakemukset

Ne oli lähetetty 11.–13. maaliskuuta. Määrä oli vajaa puolet Kelalle tuona aikana lähetetyistä hakemuksista.

Kun Kelan asiantuntijat huomasivat, ettei hakemuksissa ollut tietoja, he lähestyivät asiakkaita puhelimitse. Myös hakemukset pyrittiin tekemään puhelimitse.

– Kela on ollut yhteydessä kaikkiin näihin asiakkaisiin. Tilanne on näkynyt Kelan ratkaisuasiantuntijoiden työjonossa, Kelan viestinnän vastaava asiantuntija Ville Korhonen kertoi Aamulehdelle.

Korhosen mukaan ongelma johtui tietojärjestelmäviasta, jonka tarkka syy ei vielä ole tiedossa.

– Kyseessä on tosi kriittinen asia. Onneksi vika saatiin korjattua kolmen päivän aikana.

Kela pahoittelee asiakkaille aiheutunutta haittaa.