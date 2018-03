Kolumni: Sähköpyörällä, sano Berneri – sähköpyörällä, sano!

Innostuin pyöräilystä kuntoilumuotona muutama vuosi sitten, kun ei polvi antanut juoksennella poluilla eikä parketeilla. Sitten se ei antanut enää oikein pyöräilläkään.

Kiva laji silti. Sopii useimmille.

Polkupyörä on oiva kulkupeli myös arjessa. Sillä taittuu työmatka tai perjantai-illan pyörähdys kesäterassille. Polkupyörä on ympäristöystävällinen kulkupeli sähköisenäkin, ja pyöräilemällä saa liikuntaa.

Mutta mutta. Liikenne- ja viestintäministeriö ministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla toi maanantaina julkisuuteen esityksen 400 euron suuruisesta sähköpyörän hankintatuesta (Karjalainen, 21.3.) Tuki astuisi voimaan heinäkuussa, ja se olisi voimassa vuodet 2018-2020.

Sähköpyörä ei ole eikä tule olemaan jokaisen suomalaisen kulkupeli. Miksi sellaisen hankintaa pitäisi tukea?

Sähköpyörä on kallis. Verkkokaupoissa hinnat alkavat silmäyksellä noin 1 000 eurosta, ja iso osa malleista on hinnaltaan 1 500–2 500 euroa. 400 euron tuella se on edelleen kallis. Kuinka moni on silti valmis laitteen ostamaan. Puhumattakaan, että ostaisi sähköpyörät koko perheelle.

Kesällä taittuu varmasti vähän pidempikin matka sähköpyörällä, tosin maanteiden kunto on kurja autoillekin saati sitten pyörille. Loskakelit ja luminen talvi ovat vielä ihan eri asia.

Väitän, että sähköpyörä on lähinnä pääkaupunkiseudun ja suurempien kaupunkien kulkupeli. Siellä, missä on kohtuullisen hyväkuntoiset, hyvin hoidetut, rauhalliset baanat, pyöräily toimii arjessakin. Paradoksaalista, että näissä kaupungeissa joukkoliikenne toimii jo niin hyvin, että omaa autoa ei joka matkan takia tarvitse käynnistellä.

Mutta korvaisiko sähköpyörä lähiseutujen työmatkaliikenteessä auton Joensuun seudulla? Vaikka Joensuu onkin tunnustettu pyöräilykaupunki. Tuskin, kun katsoo nykyistä tienpitoa.

Vaikka sähköpyöristä on maastomallejakin, niin realistinen vaihtoehto se ei monellekaan ole. Miten tolkun pohjoiskarjalainen voisi meidän olosuhteissamme ja näillä välimatkoilla kulkea pidempiä työmatkojaan sähköpyörällä? Näiltä osin esitys on jo lähtökohtaisesti syrjivä, epärealistinen ja suunnattu lähinnä suurten kaupunkien eliitille.

Tämä tuntuu ylipäänsä nyt näpertelyltä. Miksi ei suunnata tarmoa vaikkapa joukkoliikenteen tukemiseen? Puhumattakaan tiestöstämme ja väylänpidosta.

Ministeri Bernerin noin vuosi sitten esittelemä väylähanke sai täystyrmäyksen opposition ohella hallituskumppaneilta. Liikenneverkon yksityistäminen oli liian radikaali esitys.

Kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että jotain tarttis tehdä. Ratkaisut ovatkin sitten hankalampia.

Tai eivät välttämättä. Parlamentaarinen liikennetyöryhmä ja Berner jatkoivat työtä ja tekivät helmikuussa 2018 uuden esityksen. Se päätyi nerokkaaseen päätelmään: lisätään 300 miljoonaa vuosittain tienpitoon (Karjalainen, 28.2.).

Kelpaa meidän sitten lähivuosina niitä sileitä väyliä pitkin huristella ihka uusilla sähköpyörillämme.

