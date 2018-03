Kuovi ja isokuovi hyväksyttiin oikeiksi vastauksiksi - mikä on kuvan lintu numero 5?

Kuovi eli isokuovi tunnettiin varsin hyvin, sillä oikea määritys löytyi 775 vastauksesta. Sekä kuovi että isokuovi hyväksyttiin oikeiksi vastauksiksi.

Pikkukuovia ehdotti 72 vastaajaa. Hajaääniä saivat muun muassa lehtokurppa ja taivaanvuohi.

Kuvasta näkee, että linnun nokka on hyvin pitkä ja alaspäin kaareva. Pikkukuovin nokka on paljon lyhyempi eikä niin kaareva.

Alla visan kuva numero 5. Mikä lintu on kuvassa?







Vastaaminen tapahtuu tuttuun tapaan joko Karjalaisen internet-sivulla tai postikortilla. Kuva julkaistaan osoitteessa www.karjalainen.fi/linnut, jossa vastaajan on rekisteröidyttävä ennen ensimmäistä vastausta kirjautumislomakkeella. Tällöin vastaaja saa oman vastaajakoodin, joka lähetetään myös vastaajan sähköpostiin. Koodia on käytettävä koko kilpailun ajan.



Postikortit lähetetään osoitteeseen Lintuvisa, Karjalainen, PL 99, 80141 Joensuu. Mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.



Jokaiseen kuvaan voi vastata vain kerran eikä vastausta voi muuttaa. Korttien on oltava perillä ensi torstaina 29. maaliskuuta. Internet-vastausten jättöaika päättyy samana päivänä kello 12.



Arvomme joka viikko kaikkien lintulajin oikein tunnistaneiden kesken Suomen parhaaksi lintuoppaaksikin tituleeratun Lintuopas –Euroopan ja Välimeren alueen linnut -teoksen.

Lisäksi arvomme joka viikko kaksi Kolo designin lintupönttöä. Pääpalkintona on noin kahden sadan euron arvoinen kiikari. Sen arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka ovat saaneet eniten lintulajeja oikein. Kierroksen arvonnassa Lintuoppaan voitti Maija-Liisa Karppinen Joensuusta. Linnunpöntön saivat Jorma Turkia Lappeenrannasta ja Seppo Väyrynen Juuasta. Onnea kaikille voittajille!

Kaikki kuvissa olevat linnut on tavattu Pohjois-Karjalassa, mutta joukossa voi olla myös harvinaisempia lajeja.

Tunnistelemisiin!



Vastaamaan pääset täällä.