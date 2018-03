Kolumni: SDP:n perusasenne yrittäjyyttä kohtaan on sille itselleen ongelma

SDP julkisti torstaina 10 kohdan ohjelmansa eriarvoisuuden vähentämiseksi. Esitys on samalla viesti pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) ja tämän hallitukselle, jotka vastaanottivat keskiviikkona professori Juho Saaren vetämän työryhmän ehdotukset saman ongelman korjaamiseen.

SDP:n viesti on se, että eriarvoisuutta ei voi torjua ilman rahaa. Saaren ryhmän toimeksiantoon kuului näet se, että sen ehdotuslista on kustannusneutraali, mikä on ongelman laajuus huomioiden mahdoton ajatus.

Antti Rinteen johtama SDP löi pöytään yli 600 miljoonan euron ohjelman ja viestitti näin, että rahaa tarvitaan ja että kyse on aina poliittisista valinnoista.

SDP:n ohjelmassa on paljon hyvää, ja joka tapauksessa se on juuri sellainen, jollaista äänestäjätkin suurimmalta vasemmistopuolueelta tässä tilanteessa odottavat.

Ongelmana demareiden ohjelmassa on kuitenkin se, mikä hallituksellekin aina ongelma on: mistä rahat sitten otetaan? SDP poistaisi Sipilän hallituksen tuomiset yrittäjävähennyksen ja metsälahjavähennyksen sekä karsisi listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksia. Samoin se peruisi perintö- ja lahjaverojen alennukset ja korottaisi sekä pääoma- että ansiotuloveroja yläpäästä.

Tässäkään ei siinä mielessä ole sitä uskottavuusongelmaa, etteikö tämä kaikki olisi aidosti perivasemmistolaista. Ongelman ydin on kuitenkin ensiksi mainituissa, koska niillä SDP niittaa itsensä taas kerran vanhaan nurkkaansa, jossa se antaa ymmärtää pitävänsä yrittäjyyttä kaikessa muodossaan läpeensä pahana.

Yrittäjävähennys luotiin erityisesti siksi, että SDP:n ollessa hallituksessa päätettiin yhteisöveron alentamisesta, joka on eduksi osakeyhtiömuotoisille yrityksille. Nyt haettiin vastaavaa helpotusta myös muille yritysmuodoille.

Vähennys on erityisen tärkeä monille vähän ansaitseville yrittäjille. Nämä niin sanotut itsenäiset ammatinharjoittajat, vaikkapa kampaamo-, taksi- tai hoitopalveluyrittäjät ovat usein suoranaisessa köyhyysloukussa verrattuna palkkatyöläisiin.

Myös osinkoveroasiassa SDP iskee pieniin yrityksiin niin, että Suomen Yrittäjät tivasikin torstaina, onko SDP lähtenyt ristiretkelle yrittäjiä vastaan.

Tämä SDP:n vanhakantainen ja perusnegatiivinen asenne kaikkea yrittäjyyttä kohtaan on sille ongelma, jos se vielä valtaan halajaa.

Kuinka se voi demonisoida todellisia työn sankareita, pienyrittäjiä, ja niputtaa heidät samaan riistäjien sakkiin suuryhtiöiden kanssa?

Tein virheen viime kolumnissani (17.3.), kun kirjoitin Vastuullista journalismia -kampanjasta ja totesin ohimennen ihmetellen, ettei Koti-Karjala kuuluisi Sanomalehtien liittoon ja sen kautta sitoutuisi Julkisen sanan neuvoston sääntelyyn.

No kuuluuhan se, minkä toki oikaisimme ja haluan oikaista nytkin pahoittelujeni kera. Kolumnini otsikko oli ”Vastuullinen media tunnustaa myös reilusti virheensä”. M.o.t.