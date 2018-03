Savon Sanomat: Rokotteista kieltäytyneille hoitajille annettu kirjallisia varoituksia - myös irtisanomisen mahdollisuus, jos rokotteesta kieltäytyy jatkuvasti

Kuopion yliopistollinen sairaala on antanut kirjallisia varoituksia hoitotyöntekijöille, jotka eivät ole ottaneet tartuntatautilain mukaisesti influenssarokotusta. Asiasta kertoo Savon Sanomat.

Rokotuksesta aikoi KYSissä kieltäytyä noin 130 työntekijää, mutta lopulta määrä väheni 27 hoitajaan ja kahteen lääkäriin.

Tehyn pääluottamusmies Marja Leena Keinänen kertoi Savon Sanomille ymmärtävänsä sairaalan linjaa.

– Lakia täytyy noudattaa. Tämä asia on työllistänyt minua eniten tällä viikolla, koska työtekijät ovat ottaneet yhteyttä.

Rokotteesta kieltäytyneet työntekijät ovat perustelleet päätöstään lähinnä sillä, että influenssakausi on jo laantumassa. Takaraja rokotuksen hakemiselle on ensi viikon torstai. Ne, jotka eivät siihen mennessä ole käyneet rokotuksessa, saavat kirjallisen varoituksen. Yksittäisiä varoituksia on jo annettu.

– Tämä on vakava asia. Työnantaja on velvollinen suojaamaan potilaita. Potilaita kuolee influenssaan tehohoidossa joka vuosi. Meillä on vakavasti sairaita potilaita, joiden immuunivaste on häiriintynyt. He ovat hengenvaarassa, toteaa palvelualuejohtaja Markku Härmä.

Hänen mukaansa on mahdollista, että mikäli työntekijä saa toisen varoituksen ensi syksynä uuden rokotuskauden alkaessa rokotuksen puuttumisen vuoksi, on seurauksena irtisanominen.