Varhaiskasvattajat kyllästyivät "leikkirahaan" – lastentarhanopettajien palkkauksen puolesta mielenilmaus Helsingissä

Lastentarhanopettajien paremman palkkauksen puolesta järjestetään tänään mielenilmaus Helsingissä. Narinkkatorille on kokoontunut pari sataa ihmistä, kertoo poliisi.

Tapahtuman tunnuslause on Ei leikkirahaa. Palkankorotusvaatimuksen ympärille on perustettu Facebook-ryhmä, jonka mukaan koulutetut lastentarhanopettajat saavat palkkaa noin 2 300 euroa kuussa. Ryhmä kutsuu itseään kansanliikkeeksi, jonka tavoitteena on saada varhaiskasvatusalan palkkoja nostettua.

Kolmeen asti kestävässä tapahtumassa puhuu esimerkiksi useita kansanedustajia, ammattiliittojen edustajia sekä Helsingin kaupungin virkamiehiä ja päättäjiä.

Lauantaisen mielenilmauksen nimi on Alkusoitto, mikä viittaa siihen, että luvassa on jatkoa. Lastentarhanopettajaliiton mukaan niin sanottua jatkosoittoa on luvassa huhtikuun lopussa, jolloin suunnitteilla on vielä suurempi mielenilmaisu ja marssi.

Tukimielenilmausten toivotaan ulottuvan koko Suomeen.