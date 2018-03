Kuva: Upeita revontulia Nurmeksessa - "talvella on paljon lunta, on revontulia, tähdet ja täysikuu"

Karjalainen haastatteli Savolaisen viime viikolla, kun hän pokkasi Zonta-kerhon Toimen nainen 2018 -palkinnon.

Maija Savolaisen ensimmäinen sääkuva metsäkauriiden laumasta talvisella pellolla tammikuulta 2014 teki sääkuvauksesta hänelle elämäntavan, jutussa kerrotaan.

– Olen harrastanut valokuvausta aina. Neljä vuotta sitten lähetin ensimmäisen kuvan Itä-Suomen alueuutisiin. Sen jälkeen olen lähettänyt kuvia enemmän tai vähemmän säännöllisesti.

Maija Savolainen jäi työkyvyttömyyseläkkeelle pari vuotta sitten 45 vuoden työuran jälkeen, joten hän ehtii yhä useammin kameran kanssa luontoon. Nykyään Savolaisen kuvia näkee ruudussa viikoittain, ja hän saakin säännöllisesti positiivista palautetta, mikä innostaa entisestään jatkamaan valokuvausta.

– Moni sanoo, että hienoa, että lähetät kuvia. Näin pienikin paikkakunta pääsee esille mediassa.

– Nurmeksessa on mistä valita: talvella on paljon lunta, on revontulia, tähdet ja täysikuu. Tänä talvena on ollut harmillisen pilvistä ja yksi rakkaimmista kuvauspaikoistani, Pitkäkoski ei huurtunut kauniisti vaan ehti jäätyä umpeen.

Kuva myös täällä.

Lue Maija Savolaisen haastattelu kokonaisuudessaan:

Harrastajavalokuvaaja Maija Savolainen on Nurmeksen Toimen nainen 2018