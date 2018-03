Millainen on sosiaaliturvan Britannian malli ja voiko sitä soveltaa Suomeen? Tukimuotojen yhdistäminen takkuillut käytännössä

Suomen sosiaaliturvan uudistamiseen on viime aikoina haettu toistuvasti mallia Britanniasta. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo yhtyi viikonloppuna brittimallin tukijoihin, kun hän esitti kokeilua, jossa sosiaalietuuksia koottaisiin yhteen könttään saarivaltion esimerkin mukaan.

Millainen on Britanniassa käyttöön otettu Universal Credit, vapaasti käännettynä yleistuki, ja onko se ylipäätään sovellettavissa Suomeen?

Britanniassa 2012 käynnistettyä uudistusta perusteltiin samoilla syillä kuin Suomessa: perusetuudet kuten työttömyys- ja toimeentulotuki sekä asumistuki haluttiin yhdistää byrokratian keventämiseksi ja työnteon kannustavuuden lisäämiseksi.

– Britanniassa oli ihan sama tilanne kuin Suomessa ennen kuin he siirtyivät tähän systeemiin. Siellä oli kuusi eri tukimuotoa, jotka pitkälti vastaavat näitä Suomen tukimuotoja tällä hetkellä. Se tekee Britannian mallista niin mielenkiintoisen, sanoo kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä.

Kristillisdemokraatit on liputtanut brittimallin puolesta vuodesta 2015 lähtien. Maanselkä on kirjoittanut aiheesta kirjan ja lobannut aktiivisesti asian puolesta.

Britannian yleistuki sopeutuu automaattisesti työtuloihin, eikä romahda kerralla, jos ottaa vastaan työtä. Kannustinloukut ovat Suomen sosiaaliturvan keskeisimpiä ongelmia.

Britanniassa joustavat työmarkkinat

Eri maiden sosiaaliturvajärjestelmien ja tukimuotojen vertaileminen on hankalaa. Britanniassa sosiaaliturvan taso on alhaisempi ja tuloerot aivan toista luokkaa kuin Suomessa. Myös työmarkkinat ovat erilaiset: Britanniassa työmarkkinat ovat joustavat ja nopeasti liikkuvat ja työttömyys on selvästi Suomea alhaisempaa.

Sosiaaliturvassa keskeinen ero on se, että Britannian tukimalli on selvästi holhoavampi kuin Suomessa. Etuuksien saaminen edellyttää hakijalta sitoutumista henkilökohtaiseen ohjaukseen ja jopa päivittäisiä käyntejä työvoimatoimistossa. Jos työtön ei noudata velvoitteitaan, tuki voidaan perua useaksi vuodeksi.

Tästä huolimatta Britannian mallille löytyy paljon kannatusta Suomesta. Brittimallin tukijoiden mukaan Suomen sosiaaliturva on liian passivoiva eikä kannusta työttömiä hakeutumaan nopeasti työmarkkinoille.

– Meillä on kohtalaisen korkeat tukitasot, mutta todella heikko ohjaus ja henkilökohtainen tuki hakijoille, Maanselkä sanoo.

– Suomi on vähän niin kuin netti-itsepalveluyhteiskunta. Sinun täytyy itse suoriutua mahdollisimman pitkälle. Se ei ole mielestäni hyvä asia.

Paperilla eri tukimuotojen yhdistäminen voi näyttää hyvältä, mutta käytännön toteutus on toinen juttu. Universal Credit on joutunut opposition ja median hampaisiin toistuvien toimeenpano-ongelmien vuoksi. Tukien maksu on viivästynyt muun muassa takkuilevien tietojärjestelmien takia.