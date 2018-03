Yön uutiskooste: Kittilän vyyhti saa tänään jatkoa, yo-kirjoituksissa vuorossa matematiikan koe

Kittilän kunnanhallitus linjasi viikko sitten, ettei päättäjiä siirretä pois luottamustehtävistä, vaan heidät pidätetään päätöksenteosta tarvittaessa. Jos valtuusto ottaa saman kannan, on mahdollista, että valtiovarainministeriö pidättää syytetyt tehtävistään.

Noin kolmekymmentä Kittilän entistä ja nykyistä kuntapäättäjää on syytteessä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Yo-kirjoituksissa tänään vuorossa matematiikan koe

Ylioppilaskirjoituksissa on tänään vuorossa matematiikan koe. Kokelaat näyttävät matematiikan osaamisensa joko pitkän tai lyhyen oppimäärän kokeessa.

Matematiikka kirjoitetaan nyt vielä perinteisesti paperikokeena. Asteittain pois paperikokeesta siirtyneen yo-tutkinnon on määrä olla täysin sähköinen ensi vuoden keväällä.

Tämän kevään ylioppilaskirjoitukset päättyvät keskiviikkona. Tutkintoon osallistuu tällä kertaa kaikkiaan lähes 41 000 kokelasta.

EU ja Turkki tapaavat tänään huippukokouksessa Bulgariassa

EU ja Turkki neuvottelevat tänään huippukokouksessa Bulgariassa. Kokoukseen osallistuvat muun muassa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

Turkin ja EU:n suhteet ovat olleet viime vuosina viileät. EU tarvitsee Turkin tukea pakolaiskysymyksessä, mutta maan demokratiatilanne tekee yhteistyön vaikeaksi.

Osapuolten suhde on jumittunut tilanteeseen, jossa yhteistyötä tehdään, koska on pakko.

Vuonna 2005 aloitetut neuvottelut Turkin EU-jäsenyydestä ovat käytännössä pysähdyksissä, vaikka Turkki onkin virallisesti yhä jäsenehdokas.

Mediat: Venäjän kauppakeskuspalossa ainakin 37 kuollutta ja 69 kateissa



Venäjällä Siperiassa syttyneessä kauppakeskuksen tulipalossa 69 ihmistä on kateissa, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto AP:n mukaan. Venäläismedioiden mukaan lisäksi ainakin 37 ihmistä on kuollut. Monet uhreista ovat lapsia. Myös kateissa olevien joukossa on lapsia.

Loukkaantuneita on venäläisten tiedotusvälineiden mukaan kolmisenkymmentä. Rakennuksesta evakuoitiin parisataa ihmistä.

Tulipalo sattui Kemerovon kaupungissa Keski-Siperiassa.

Venäjällä palosta ovat kertoneet muun muassa uutiskanava Sputnik, uutistoimisto Ria Novosti ja uutistoimisto Interfax.

Ex-aluejohtaja Puigdemontin pidätystä vastustaneissa mielenosoituksissa loukkaantui kymmeniä Barcelonassa



Barcelonassa eilen puhjenneissa mielenosoituksissa on loukkaantunut ainakin 79 ihmistä, 13 heistä poliiseja, kertovat alueen pelastusviranomaiset. Suurin osa loukkaantumisista on lieviä kuten mustelmia.

Barcelonassa tuhannet ihmiset lähtivät kaduille sen jälkeen, kun Katalonian ex-aluejohtaja Carles Puigdemont pidätettiin Saksassa. Protestoijat ottivat yhteen poliisin kanssa ja sytyttivät muun muassa roskiksia palamaan.

Mellakkavarusteissa olleet poliisit löivät ihmisiä pampuilla estääkseen näitä pääsemästä Espanjan hallituksen edustajan Barcelonan-toimistoon. Protestoijat heittelivät poliisia pulloilla, tölkeillä ja kananmunilla. (Lähde: AFP)

Katalonian pidätetyn ex-aluejohtajan asiaa määrä käsitellä Saksassa tänään

Saksassa pidätetyn Katalonian ex-aluejohtajan Carles Puigdemontin asiaa on määrä käsitellä saksalaisessa tuomioistuimessa tänään.

Saksan poliisi pidätti Puigdemontin eilen, kun hän oli saapunut Tanskasta Saksan puolelle. Puigdemontin suunnitelma oli palata Belgiaan. Espanja on antanut hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön.

Espanja syyttää entistä katalaanijohtajaa muun muassa kapinan lietsomisesta.

Espanjan korkein oikeus on päättänyt asettaa yhteensä 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista. (Lähde: AFP)

Stormy Daniels CBS:llä: Minua vaadittiin väkivallan uhalla vaikenemaan suhteesta Trumpiin

Stormy Daniels -nimellä tunnettu aikuisviihdetähti Stephanie Clifford kertoo, että häntä uhkailtiin väkivallalla vuonna 2011, kun hän oli aikeissa paljastaa salasuhteensa Yhdysvaltain nykyiseen presidenttiin Donald Trumpiin.

Clifford kertoo CBS:n 60 Minutes -ohjelmassa, että hän oli parkkipaikalla imeväisikäisen tyttärensä kanssa, kun paikalle tullut mies käski häntä jättämään Trumpin rauhaan. Sen jälkeen mies katsoi Cliffordin tytärtä ja sanoi, että olisi harmi, jos noin kauniin tytön äidille tapahtuisi jotain.

Daniels kertoo ohjelmassa harrastaneensa Trumpin kanssa kerran suojaamatonta seksiä vuonna 2006.

Donald Trump on kiistänyt väitteet suhteesta. (Lähde: AFP)

BBC: Brittiviranomaisten tietoon ennätysmäärä orjuutuksia viime vuonna - mahdollisia uhreja yli 5 000

Britanniassa viranomaisten tietoon tuli viime vuonna enemmän epäilyjä modernista orjuudesta kuin koskaan aiemmin, kertoo BBC.

Orjuuden ja ihmiskaupan uhreiksi mahdollisesti joutuneita ihmisiä tilastoitiin viime vuonna Britanniassa yli 5 000. Lapsia heistä oli yli 2 000.

Ensimmäistä kertaa Britannian kansalaiset muodostivat enemmistön uhreista. Toiseksi eniten uhreiksi joutui albanialaisia ja vietnamilaisia.

Miltei puolet epäillyistä tapauksista koski pakkotyötä. Kolmanneksessa tapauksista epäiltiin seksityöhön tai muuhun seksuaaliseen toimintaan pakottamista.

Luvut perustuvat Britannian järjestäytynyttä rikollisuutta tutkivan National Crime Agencyn (NCA) tietoihin.