Palotarkastaja kertaa: Neljä poikaa istuu poliisiasemalla, isä on kiukkuinen - Ilmeet vakavoituvat, kun puhutaan korvauksista

Pöydän ääressä istuu neljä poikaa. Pojat ovat iältään noin 8-10-vuotiaita. Osa pojista koittaa esittää uhmakasta, osa tuijottaa lattiaan hiljaa. Pöydän ääressä istuvat myös poikien vanhemmat. Yhden pojan isä on kiukkuinen, tapaaminen on hänen mielestään turha ja asia on jo loppuun käsitelty. Muuten tunnelma on lähinnä vaivautunut.

Poliisiaseman neuvotteluhuoneessa paikalla on myös poliisin edustaja. Menossa on interventio. Poikien tulitikkuleikeistä lähtenyt tulipalo tuhosi paikkakunnalla autiotalon.

Näin palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen kirjoittaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen blogissa.

Tulipysäkki on Jääskeläisen mukaan toimintamalli, jossa pyritään puuttumaan nuorten ja lasten luvattomaan tulenkäsittelyyn yhteistyössä kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja pelastusalan viranomaisten sekä poliisin kanssa.

Interventiossa "vanhempien ilmeet vakavoituvat viimeistään, kun käydään läpi mahdollisia korvausvaatimuksia", palotarkastaja kirjoittaa.

- Katsomme videon, jossa esitellään yllättävän samanlainen tilanne. Videolla pojat leikkivät tulella, jonka seurauksena syttyy metsäpalo. Videon poika kertoo, kuinka pienestä tulipalosta tuli useamman sadan euron korvaukset maksettavaksi. Poliisin sosiaalityöntekijä kertoo lasten sytyttämistä tulipaloista. Yleensä taustalla on lasten mielenkiinto tulta kohtaan. Harvemmin tarkoituksena on sytyttää tulipalo.

Interventioita tehdään esimerkiksi Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella noin 20 vuosittain, kirjoituksesta ilmenee.

Kirjoitus löytyy kokonaisuudessaan täältä.