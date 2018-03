Aktiivisten peltipoliisien sijaintipaikoista tietoa nettiin – kokeilu kestää kolme kuukautta

Osa poliisin automaattivalvontakameroiden paikoista näytetään Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelussa kolme kuukautta kestävän kokeilun ajan. Aktiiviset kamerapaikat näkyvät myös navigaattoreissa, jos niissä on liikennetiedot päivittävä ominaisuus.

Kokeilu on osa poliisin ja Liikenneviraston yhteistyötä, jossa molemmat tähtäävät tieliikenneturvallisuuden parantamiseen.

Poliisin automaattivalvontakamerapaikkojen osalta palvelua päivittää Helsingin poliisilaitoksen yhteydessä toimiva Liikenneturvallisuuskeskus.

– Harva kuljettaja tietää, mikä yksittäinen valvontatolppa on aktiivinen. Jos on kuitenkin varmaa, että joku tolppa esimerkiksi mökkimatkalla valvoo, nopeusrajoitusten noudattaminen paranee. Se on tavoitteena, ei sakkojen antaminen, perustelee ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisilaitokselta.

Hänen mukaansa ylinopeudet ovat selvästi vähentyneet viime vuosina.

– Niitä täytyy kuitenkin saada ehkäistyä vielä lisää, jotta liikennekuolemat vähenevät tavoitteen mukaisesti.

Liikennetilanne-palvelu löytyy nettisivulta http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/.