Naisten keskieläke oli satoja euroja miesten eläkettä pienempi

Miehet saivat viime vuonna selvästi korkeampia eläkkeitä kuin naiset melkein kaikkialla Suomessa, ilmenee Eläketurvakeskuksen ja Kelan tänään julkistamista tiedoista.

Miesten keskieläke oli 1 874 euroa kuukaudessa ja naisten 1 476 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän.

Vain Utsjoella naiset saivat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin miehet.

Ero sukupuolten välillä oli suurin Kauniaisissa, jossa miesten keskimääräinen kokonaiseläke kuukaudessa oli liki 2 000 euroa korkeampi kuin naisten.

Miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli Kauniaisissa reilut 4 100 euroa kuussa ja naisten noin 2 125 euroa kuussa.

Helsingissä miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli yli 600 euroa korkeampi kuin naisten.

Miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli Helsingissä reilut 2 420 euroa kuussa ja naisten noin 1 800 euroa kuussa.

– Naisten eläkkeet painottuvat jakauman matalaan päähän, kun miehillä eläkkeensaajia on tasaisemmin kaikissa eläkehaitarin luokissa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 656 euroa kuukaudessa eli runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella.

Eniten eläkeläisiä Etelä-Savossa, vähiten Uudellamaalla

Eläketurvakeskuksen mukaan Suomessa on melkein 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa ihmistä.

Joka toisessa Suomen kunnassa yli 40 prosenttia asukkaista on eläkkeensaajia.

Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo, jossa eläkkeensaajia on 43 prosenttia asukkaista. Alhaisin eläkeläisten osuus väestöstä on Uudellamaalla.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on Suomessa noin 200 000 ihmistä.

– Meillä on kuntia, joissa työkyvyttömyyseläkeläisten osuus on jopa kolminkertainen maan keskitasoon verrattuna. Kolme huolestuttavinta sijaitsee Pohjois-Savossa, Palotie-Heino kertoo.

Korjattu aiempaa uutista kello 9.55: Suurin ero naisten ja miesten eläkkeissä oli Kauniaisissa, ei Helsingissä.