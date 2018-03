Helsingin poliisi kertoo uudesta nuorisoryhmästä: Nuorin rikoksesta epäilty on 8-vuotias

Ryhmän tutkittavaksi keskitetään kaikki rikostapaukset, joissa rikoksesta epäilty tai epäillyt ovat alle 18-vuotiaita, Helsingin poliisilaitos kertoo Facebookissa.

- Nuorisoryhmän perustamista on mietitty aiemminkin, ja nyt toiminnan keskittämiselle tuli mahdollisuus ja tehtäviin löytyi oikeat ihmiset. Rikostutkinnassa on kehitetty ja kehitetään edelleen ennalta estävää toimintaa, mikä tarkoittaa, että työmme ei käynnisty vasta, kun rikos on jo tapahtunut, vaan pyrimme aiempaa suuremmassa määrin vaikuttamaan tulevaisuuteen ja estämään uusia rikoksia, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan ryhmän tavoitteina on katkaista nuoren rikoskierre ja puuttua rikosilmiöihin yhdessä esimerkiksi laitoksen Ennaltaestävän toiminnon kanssa.

Tähän mennessä ryhmän tutkittavaksi on kirjattu noin 70 epäiltyä rikosta. Rikosnimikkeiden kirjo on suuri, poliisi valottaa.

- Jo nyt juttuja on tullut näpistyksestä törkeään ryöstöön. Nuoria on jouduttu myös pidättämään. Nuorin rikoksesta epäilty on kahdeksanvuotias, mutta valtaosa on 15–17-vuotiaita. Alle 15-vuotiailla ei ole rikosoikeudellista vastuuta, mutta he voivat joutua maksamaan vahingonkorvauksia, poliisi toteaa.

Julkaisun mukaan alaikäisten rikosepäilyissä on parin viime vuoden aikana ollut useimmiten kyse näpistyksestä, pahoinpitelystä, alkoholirikkomuksesta, varkaudesta, vahingonteosta, liikennerikkomuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta tai laittomasta uhkauksesta.

Nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja on rikoskomisario Marko "Fobba" Forss ja ryhmänjohtaja on rikosylikonstaapeli Jutta Antikainen.

Poliisin Facebook-julkaisu löytyy täältä.