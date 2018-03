Suomessa kehitettiin pikatesti borrelioosiin - antibioottihoito päästään aloittamaan entistä nopeammin

Suomessa kehitetty pikatesti borrelioosin tunnistamiseen nopeuttaa potilaiden antibioottihoidon aloitusta, Turun yliopisto tiedottaa.

Puutiaisen aiheuttama borrelioosi pystyään uuden pikatestin avulla diagnosoimaan nykymenetelmiä nopeammin. Testin idean kehitti Turun yliopiston bakteeriopin apulaisprofessori, erikoislääkäri Jukka Hytönen, jonka tutkimusryhmä myös osoitti testin toimivuuden.

Pikatestin on kehittänyt suomalaisyritys Reagena.

Uusi testi perustuu CXCL13-pitoisuuksien mittaamiseen aivoselkäydinnesteestä. Korkea CXCL13-pitoisuus liittyy tiedotteen mukaan lähes yksinomaan hoitamattomaan borrelioosiin.

- Olemme osoittaneet, että pikatesti toimii erinomaisesti. Tähän perustuen ehdotamme, että borrelioosin diagnostiikkaa uudistettaisiin siten, että CXCL13-pitoisuusmittaus tehtäisiin heti aivoselkäydinnestenäytteen oton jälkeen. Nykyään käytäntö on ollut, että mittaus on tehty vasta päivien kuluttua, mutta uudella pikatestillä se on mahdollista tehdä nopeasti, Hytönen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa nopeasti aloitettu antibioottihoito vähentää borrelioosiin liittyvää jälkioireilua. Kun hoito pystytään myös kohdistamaan niille potilaille, joilla on varmuudella borrelioosi, turhilta antibioottikuureilta vältytään.