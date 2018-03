Yrittäjät houkuttelee vuokralaisia harvinaisella keinolla: Löydä vuokralainen, molemmat saavat 2 000 euroa

Pohjois-Karjalan Yrittäjät etsii Joensuussa omistamiinsa toimistotiloihin uutta vuokralaista poikkeuksellisella houkuttimella.

Edellinen vuokralainen muutti Kauppakadulla sijaitsevista, yli 300 neliön tiloista pois helmikuussa, ja tilat ovat olleet tyhjillään maaliskuun. Nyt Yrittäjät houkuttelee uutta vuokralaista vinkkipalkkiolla.

Yrittäjät lupaa maksaa 2 000 euroa arvonlisäveroineen tai palkkana henkilölle, joka löytää tiloihin uuden vuokralaisen. Lisäksi vuokralainen saa 2 000 euron ja arvonlisäveron verran alennusta ensimmäisen kuukauden vuokrasta.

- Aina, kun löydän vuoralaisen, tila on joko liian pieni tai liian iso. Me menetämme järjestönä joka kuukausi vuokratuloja, kun tila on tyhjillään, Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg kertoo.

Yrittäjät osti Blombergin mukaan tilan aikanaan uutena omaan käyttöönsä, kun järjestöllä oli tilitoimisto. Nyt muutaman työntekijän järjestön työntekijät mahtuvat Tiedepuistolle, joten yli 300 neliön tilat ovat omaan käyttöön liian suuret.

- Jos muutama yritys löytäisi tiloista vaikka synergiaetua. Esimerkiksi tilitoimisto ja tilintarkastus, Blomberg ideoi.

- Parasta tietysti olisi, jos jostain muualta Suomesta muuttaisi tänne aivan uusi yritys, hän jatkaa.