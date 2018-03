Automaatit ovat kaikista rahapeleistä pahin riski - sijoitetaan matalan tulotason ja korkean työttömyyden alueille

- Kyse on nopeatahtisesta pelaamisesta. Uuden pelin voi käynnistää jopa muutamien sekuntien välein. Lyhyessäkin ajassa on siis mahdollisuus hävitä huomattava summa rahaa, Selin toteaa.

Selinin mukaan myös automaattien korkea palautusprosentti vaikuttaa asiaan. Veikkauksen automaatit palauttavat noin 90 prosenttia niihin pannusta rahasta voittoina pelkaajille.

- Voi syntyä harha, kun automaatit jatkuvasti antavat pieniä voittoja. Lopputulos yleensä jää kuitenkin pelaajan kannalta merkittävästikin tappiolle, Selin muistuttaa.

Selin on tutkinut peliautomaattien sijoittelua eri asuinalueille Suomessa. Hänen ja muiden THL:n tutkijoiden näkemys on, että automaatit sijoittuvat Suomessa liikaa sosioekonomisesti heikommille alueille - siis kaupunginosiin, jossa tulotaso on matala ja työttömyyttä paljon.

- Tämä ei varmaankaan ole ollut sijoittelun syy, mutta automaatit on viety sinne missä kysyntää on, Selin muotoilee.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että pienituloiset käyttävät pelaamiseen suuremman osan käytettävissä olevasta rahastaan kuin suurituloiset.

- Etenkin Suomessa, jossa kyseessä on valtion omistama monopoli, rahapelejä voi ajatella verotuksellisena tulonsiirtona, Selin sanoo.

Hänen mukaansa nykytilanteessa muun muassa peliautomaattien sijoittelulla rahaa kerätään enemmän huono- kuin hyväosaisilta ja käytetään keskiluokkaisiin kulttuuri- ja liikuntakohteisiin, jotka eivät välttämättä huono-osaisia hyödytä.

Suomessa rahapeliautomaattien saatavuus on poikkeuksellisen laaja, Selin muistuttaa. Monessa muussa maassa rahapelejä ei näe kauppojen auloissa.

- Rahapelit on Suomessa koettu yleiseksi huviksi ja ajanvietteeksi. Sitä ei kovinkaan paljon katsota ongelmien näkökulmasta, Selin arvioi.

Hän toivoo, että Suomessa jatkossa pohdittaisiin tarkemmin peliautomaattien sijoittelua.

- Olisi hyvä miettiä, onko syytä antaa automaattien keskittyä haavoittuvimmille asuinalueille.

