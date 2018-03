Kolumni: Punamultaeetos elää vahvana sekä SDP:ssä että keskustassa

Juuri näin on käymässä ensi vuonna. Huhtikuun kolmas sunnuntai, 21. päivä, on pääsiäispäivä, eikä tätä pyhää pilata politiikalla. Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on siis ensi vuonna 14. huhtikuuta, joka puolestaan on palmusunnuntai. Ensi vuonna siis virvotaan vaalivoittajia – jollei sitten päädytä ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin tänä vuonna, eikä nyt toki päädytä.

Vaalipäivänkin veisuksi sopii hyvin palmusunnuntain virsi 15, Tiellä ken vaeltaa, jossa lauletaan muun muassa aasilla ratsastamisesta sekä suurien salien mahtavista.

Nyt näyttää vahvasti siltä, että seuraavaa hallitusta ryhtyy kokoamaan tulevana pääministeripuolueena joko SDP tai kokoomus. Myös eilen julkistetut puoluegallupit näin viitoittivat.

Ylen tutkimuksen mukaan kokoomus on nyt suurin 21,5 prosentin kannatuksella ja SDP toisena 20,2 prosentissa. Iltalehden ja Uuden Suomen kyselyssä puolestaan mitataan SDP:lle 21 prosentin ja kokoomukselle 19,9 prosentin kannatus. Toisessa kokoomus on noussut ja SDP laskenut ja toisessa taas päinvastoin edellisiin näiden medioiden omiin mittauksiin verrattuna.

Kumpi vai kampi? Sen pohtiminen on vielä toissijaista, koska vaaleihin on aikaa ja sekä kyselyissä tapahtuneet muutokset että näiden puolueiden ero mahtuvat tutkimusten virhemarginaaliin.

Jompikumpi näyttää kuitenkin nyt hyvin todennäköiseltä, koska keskusta on niin näissä kuin monissa aiemmissakin kyselyissä jäänyt kelkasta ja sen kannatus vajonnut noin 16 prosentin tietämiin.

Jos SDP on vaaleissa suurin – kuten tässä aktiivimallien sekä sote- ja maakuntauudistusten myllerryksessä sen pitäisi politiikan luonnonlain mukaan jo nyt selvästi olla – niin valistunutta olisi veikata punamultahallituksen, siis SDP:n ja keskustan varaan nojaavan hallituksen paluuta.

Edellisestä ja samalla ainoasta punamullasta sitten 1980-luvun on jo yli 10 vuotta, ja sekä SDP:ssä että keskustassa elää vahva eetos tuon perinteisen hallituspohjan paluun välttämättömyydestä, samoin kuin vieroksunta kokoomusta kohtaan.

Sanopa kelle tahansa keskustan tai SDP:n veteraanille tämä taikasana ”punamulta”, niin näet silmänurkan kostuvan ja kuulet äänen värähtävän.

Punamullalle on nyt vahvat henkiset, henkevät ja lähes hengelliset perusteet.

Se sopisi entistä vasemmistolaisemmalle Antti Rinteen johtamalle SDP:lle sekä alkiolaisuuden hukkaamisesta syytetylle Juha Sipilän keskustalle paremmin kuin kokoomuksen kyljessä kyhnöttäminen.