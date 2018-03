Kirjailija: Suomalaiset ymmärtävät sotaa paremmin kuin ruotsalaiset

Kirja korostaa naisten roolia sodankäynnissä, mutta se herättää myös esimerkiksi pohtimaan naisten vastuuta sodissa ja niiden jälkeen.

Se, että naiset eivät ole näkyneet perinteisen sotahistorian keskiössä ei tarkoita, etteivätkö naiset osallistuisi sodankäyntiin. Naiset on haluttu nähdä epäpoliittisina ja rauhanomaisina olentoina, ja taistelu on haluttu pitää miesten alueena.

Molemmat kuvat ovat vääriä, ja voivat johtaa vääriin johtopäätöksiin, Larsdotter sanoo. Esimerkiksi naiset ovat kykeneviä ja halukkaita käyttämään sotaa vallan välineenä siinä missä miehetkin.

– Uskon, että sota voisi olla erilaista, jos valta olisi naisilla. Mutta koska emme osaa vastata yksiselitteisesti kysymykseen, miksi käymme sotaa, emme voi vastata yksiselitteisesti myöskään kysymykseen, mitä sille tapahtuisi, jos naiset pitäisivät valtaa.

Naisten jättämisellä pois sodan kuvauksista on puolestaan voitu rakentaa sukupuolirooleja – ja naisten osallistuminen sotaan eri muodoissa on vastaavasti usein ollut ahtaiden sukupuoliroolien rikkomista.

Ruotsissa kirjan keskeinen viestiksi on muodostunut se, että taistelukentillä ylipäänsä on ja on ollut naisia. Suomessa kuva on kuitenkin kokonaisempi, koska 1900-luvun sodat ovat koskettaneet kaikkia perheitä. Myös naiset ovat osallistuneet maanpuolustukseen, lotat eturintaman tehtävissä asti, Larsdotter huomauttaa.

– Ruotsissa sodan tarkastelu on ollut pinnallisempaa, mutta nyt kuvaa on alettu tutkia vivahteikkaammin. Kiinnostus on suurta myös nuorempien naisten keskuudessa, mikä on hyvin ilahduttavaa.

– On alettu ymmärtää, ettei kyse ole vain vanhoista sammaleisista taistelukentistä Pultavassa. Kirjani on herättänyt kiinnostusta siinä mielessä, että naisetkin olivat osa historiaa, ja että historiaan aukeaa näin toisenlainen näkökulma, Larsdotter sanoo.