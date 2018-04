Vainajia on ammuttu raketeilla ja poltettu marisätkässä, osa matkailee yhä pitkin maailmaa

Tiedot Jeesuksen kuolinajasta ja hautaustavasta ovat tosin ristiriitaisia, mutta joka tapauksessa kalliohaudat olivat hänen elinaikanaan tyypillisiä. Tavallisesti hauta avattiin noin vuoden kuluttua, ja vainajan luut kerättiin laatikkoon. Raamatun mukaan Jeesuksen hautaa ei ehditty avata, sillä jo pääsiäisenä se oli tyhjä.

Jeesus ei suinkaan ole historian ainoa henkilö, jonka hautaaminen ei ole sujunut aivan tavalliseen tapaan.

Hunter S. Thompson

Kirjailija ja journalisti Hunter S. Thompson (1937–2005) ampui itsensä kotonaan. Puoli vuotta Thompsonin kuoleman jälkeen hänen ystävänsä pystyttivät kirjailijan maatilalle 47-metrisen tornin, josta Thompsonin tuhkat ammuttiin kanuunalla taivaalle. Kirjailijan lesken Anita Thompsonin mukaan kanuunalla ampuminen oli vainajan oma toive. ”Hän rakasti räjähdyksiä”, leski perusteli.

Seremoniaan osallistui useita julkisuuden henkilöitä, kuten näyttelijät Jack Nicholson ja Bill Murray sekä presidenttiehdokas John Kerry. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan noin kolmen miljoonan euron kustannukset maksoi näyttelijä Johnny Depp, joka oli Thompsonin hyvä ystävä.

Gene Roddenberry

Gene Roddenberry (1921–1991) tuli tunnetuksi avaruussarja Star Trekin luojana, ja hänet myös haudattiin avaruuteen. Kapseliin pakattu Roddenberryn tuhka kävi ensin avaruudessa Columbia-sukkulan mukana 1992. Vuonna 1997 tuhka lähetettiin uudelleen avaruuteen ja jätettiin sinne. Kapseli kiersi Maata viisi vuotta, kunnes se palasi ilmakehään ja paloi.

Eugene Shoemaker

Tähtitieteilijä Eugene Shoemaker (1928–1997) haudattiin vielä Roddenberryäkin kauemmas. Shoemaker oli haaveillut astronautin urasta muttei eläessään päässyt koskaan avaruuteen asti. Hänen ruumiinsa tuhkattiin ja laitettiin miehittämättömän Lunar Prospector -avaruusluotaimen kyytiin. Luotain lensi Kuun etelänavalle, jonne Shoemakerin tuhka levisi.

Bruce Lee

Kung-fu-elokuvien näyttelijä Bruce Lee (1940–1973) kuoli sairauskohtaukseen kesken Game of Death -elokuvansa kuvausten. Elokuva oli pahasti kesken, vain muutama Leen kohtaus oli ehditty kuvata. Tuottajat päättivät silti tehdä elokuvan valmiiksi ja hyödynsivät muun muassa Leen hautajaisissa kuvattua materiaalia. Kuvia kuolleesta näyttelijästä käytettiin kohtauksessa, jossa elokuvan päähenkilö on lavastanut oman kuolemansa.

Tupac Shakur

Rapmuusikko Tupac Shakur (1971–1996) ammuttiin autoon Las Vegasissa. Shakur oli räppiryhmä Outlawzin perustaja ja tunnettu mieltymyksestään kannabikseen. Outlawzin jäsenet kertovat sekoittaneensa Shakurin tuhkaa marihuanasätkiin ja polttaneensa ne. Shakur oli kehottanut tekemään niin Black Jesus -kappaleensa sanoituksessa.

Outlawzin mukaan myös Shakurin äiti osallistui tilaisuuteen, mutta vanhemmat julkaisivat lausunnon, jossa he kielsivät tietävänsä mitään poikansa polttamisesta marihuanan seassa.

Osama bin Laden

Yhdysvaltojen joukot surmasivat saudiarabialaisen terroristijohtajan Osama bin Ladenin (1957–2011) Pakistanissa. Yhdysvallat halusi, ettei terroristijohtajan haudasta synny pyhiinvaelluspaikkaa. Mikään maa ei myöskään halunnut bin Ladenin hautaa itselleen. Niinpä sotilaat ottivat ruumiin mukaansa, ja alle vuorokauden kuluttua kuolemasta heittivät sen lentotukialuksen kannelta tuntemattomaan paikkaan Arabianmeressä.

Hautaamistavalla Yhdysvallat yritti välttää muslimien ärsyttämistä, sillä nopeasti kuoleman jälkeen mereen hautaaminen on islamilaisten tapojen mukaan sallittua. Tästä huolimatta eräät uskonoppineet arvostelivat ruumiin heittämistä mereen.

Body Worlds

Body Worlds -näyttelyn osallistujat ovat kuolleita, mutta heitä ei ole haudattu, vaan he kiertävät vuodesta toiseen ympäri maailmaa. Ensimmäinen Body Worlds pidettiin Japanissa 1995, nykyisin kiertäviä näyttelyjä on kuusi erilaista. Yhdessä näyttelyssä on parikymmentä kokonaista ruumista ja noin 200 kehon osaa. Ruumiit ja niiden osat on säilötty niin, että nesteet ja rasvat on korvattu nestemäisellä muovilla.

Ruumiit on saatu vapaaehtoisilta luovuttajilta, joita riittää enemmän kuin näyttelyihin mahtuu. Halukkaita on jonossa tuhansia.

Ruumisnäyttelyä on yritetty kieltää useissa maissa, mutta Suomessa siitä tuli suosittu. Body Worlds oli esillä Vantaan Heurekassa 2013, jolloin se kaksinkertaisti tiedekeskuksen kävijämäärän.