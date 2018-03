Pääsiäiseksi luvassa hyviä ulkoilukelejä koko maahan

Pääsiäiseksi on luvassa hyviä ulkoilukelejä koko maahan. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää pysyy pitkälti aurinkoisena alkuviikkoon asti. Ilma on edelleen tavanomaista kylmempää, ja öisin voi olla kovia pakkasia.

Maanantaina sää saattaa muuttua etelästä lähestyvän sadealueen takia.

– Sitten on lumisateita luvassa oikeastaan koko maahan, mutta se on vielä vähän epävarmaa. Ennusteessa on vähän vaihdellut, osuuko se tähän meille vai meneekö se idästä ohi, sanoo päivystävä meteorologi Niko Tollman.

Pääsiäispyhinä ajokeli voi olla paikoin liukas kylmien öiden ja lähestyvän lumisateen takia. Päivisin auringonpaiste nostaa lämpötilaa etelässä plussan puolelle, pohjoisessa pysytään pikkupakkasella.

Pääsiäistä vietetään tänä vuonna melko varhain. Pitkän ajan tilastojen mukaan varhaisten pääsiäisten aikoihin lämpötila kohoaa maan eteläosissa noin viiteen plusasteeseen, Lapissa pysytään nollan tuntumassa tai hieman pakkasella. Viime vuonna pääsiäistä vietettiin huhtikuun puolivälissä, mutta myös silloin oli tavanomaista kylmempää.