Poliisi: Luvaton pato on purettu luvatta Pohjanmaalla

Paikalla on ollut rannanomistajien yhteisellä suostumuksella vuonna 2002 rakennettu pato, Pohjanmaan poliisi kertoo.

- Padon rakentamiselle ei ole haettu vesilain mukaista lupaa, ja sen purkamiseksi on haettu lupaa Aluehallintovirastosta, joka ei purkulupaa myöntänyt, poliisi tiedottaa.

Aluehallintovirasto on velvoittanut rantakiinteistöjen omistajat hakemaan padolle vesilain mukaisen luvan määräajassa, poliisi toteaa.

- Asian tutkinta on kesken Vaasan hallinto-oikeudessa. Pato on purettu ilmeisesti joulukuussa 2017. Tutkintanimikkeenä on vesilain rikkominen.