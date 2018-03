Suomalaisten kuluttajansuoja uhkaa heikentyä EU-sääntelyn takia

Euroopan komission pyrkimykset yhtenäistää kuluttajansuojaa EU-alueella huolettavat suomalaisia lainsäätäjiä sekä kuluttajien ja kaupan alan edustajia.

Komissio on esittänyt, että myyjän vastuu kulutustavaroissa ilmenevistä virheistä rajattaisiin kahteen vuoteen koko EU-alueella. Suomalaisille kuluttajille tämä tarkoittaisi selvää heikennystä nykytilaan.

Suomessa kuluttajariitalautakunta arvioi tapauskohtaisesti, minkä verran kunkin käyttötavaran tulisi kestää. Esimerkiksi tabletin tai älypuhelimen oletettu kestoikä on 3–4 vuotta.

Kuluttajaliiton mukaan myyjän vastuusta pitäisi voida säätää myös vastedes kansallisesti.

– Komission esitys sotii kestävyysajattelua vastaan, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Myös Kaupan liitto kannattaa tuotekohtaista harkintaa.

– Meidän yleislinjaus on, että suomalainen käytäntö ja lainsäädäntö on tältä osin hyvä. Hyvin kategorinen kahden vuoden aika on hirvittävän hankala, sanoo Kaupan liiton asiantuntija Tiina Vyyryläinen.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) on samaa mieltä. Hän huomauttaa, että komission esitys koskee hyvin laajaa kirjoa kulutustavaroita, pesukoneista ja televisioista aina valmistalopaketteihin asti.

– Ensimmäistä kertaa EU:n historiassa tässä lähdettäisiin heikentämään kuluttajansuojaa, Hautala sanoo.

Hautala pitää komission esitystä ikävänä esimerkkinä EU-sääntelystä, jossa ei ajatella tarpeeksi pitkälle. Lakiesityksen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta. Viime syksynä annetun esityksen käsittely on edennyt hitaasti, sillä siihen kohdistuu kritiikkiä monelta taholta.

– Tämä on vaikea harjoitus. En ole aivan varma, että tästä tulee jotain, Hautala sanoo.

Komission suunnitelmat ovat herättäneet huolia myös Suomen hallituksessa. Hallituksen tavoitteena on, että nykyinen kuluttajansuojan taso ei saa heikentyä. Lähtökohtaisesti Suomi kuitenkin kannattaa yhtenäisiä säännöksiä sisämarkkinoilla, sanoo lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriöstä.