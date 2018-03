Poliisi: Tampereen Tesoman murhasta epäilty mies tuli siihen tulokseen, että teko on parasta sovittaa

Poliisi kuvailee Tampereen Tesoman henkirikoksesta epäiltyä tamperelaismiestä rauhalliseksi ja erittäin kohteliaaksi nuoreksimieheksi. Vuonna 1994 syntynyt, yksin asunut tamperelaismies vangittiin lauantaina todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Vangitsemisoikeudenkäynti pidettiin Tampereen pääpoliisiasemalla.

Murhaepäily liittyy puukotukseen joulukuussa 2014. Puukotettu mies löytyi tuolloin kuolleena Tesomalta kävelytieltä.

Poliisin mukaan teosta epäilty mies oli ottanut itse yhteyttä hätäkeskukseen kiirastorstaina aamulla.

– Puhelu on ollut senlaatuinen, ettei hätäkeskus ole voinut siihen partiota lähettää, mutta (hätäkeskus) on kuitenkin antanut neuvon, että ottakaa yhteys itse poliisiin, kertoi rikosylikomisario Jari Kinnunen medialle Tampereen pääpoliisiasemalla lauantaina.

Hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti mies meni Tampereen keskustassa olleen poliisipartion luo ja pyysi päästä selvittämään asiaa. Mies tuotiin poliisiasemalle ja kuulustelut aloitettiin heti torstaiaamuna.

– Ei sitä (poliisiautoa) tarvitse Tampereen keskustasta kauan hakea. Se oli siinä lähes vieressä, Kinnunen kuvaili.

Kuultu kaksi kertaa

Poliisi kertoi lauantaina puolenpäivän jälkeen, että miestä oli kuultu kaksi kertaa, mutta tekoon ja motiiviin ei ollut menty syvemmälle. Kinnusen mukaan epäilty on koko ajan käyttäytynyt rauhallisesti.

– Hän (epäilty) on miettinyt asiaa paljon ja on yksinkertaisesti tullut siihen tulokseen, että hänen oman elämänsä kannalta on paras, että hän sovittaa tämän teon. Toki hän mainitsee myös omaiset.

Kinnusen mukaan tieto murhatutkinnan käänteestä on ollut järkytys epäillyn omaisille – mutta helpotus uhrin omaisille.

– He (uhrin omaiset) olivat tietenkin yllättyneitä ja helpottuneita, kun he saivat tämän tiedon.

Veriteon motiivia ei Kinnusen mukaan ole kuulusteluissa vielä lähdetty selvittämään. Joka tapauksessa vangittu on hänen mukaansa mitä todennäköisimmin oikea henkilö.

– Hän pystyy kertomaan sellaisia yksityiskohtia, jotka vain tekijä tietää, sanoi Kinnunen.

Dna-näyte täsmäsi

Epäillystä otettiin heti kiirastorstaina dna-näyte, joka toimitettiin keskusrikospoliisin (KRP) rikoslaboratorioon. Poliisin mukaan miehen dna-näyte vastasi tekovälineestä taltioitua dna-näytettä.

Kinnusen mukaan poliisi olisi ennemmin tai myöhemmin tavoittanut epäillyn, vaikka tämä ei olisikaan tullut itse tunnustamaan. Näin siksi, että yksi tutkintalinjoista on ollut seuloa niitä henkilöitä, jotka ovat veriteon jälkeen muuttaneet pois Tesoman kaupunginosasta. Epäilty muutti Kinnusen mukaan Tesomalta Tampereen keskustaan kesällä 2015.

– Tällä resurssimäärällä olisi varmaan kolme vuotta mennyt, että kaikki on käyty läpi, arvioi Kinnunen.

Poliisi aikoo jatkaa esitutkintaa kuulusteluilla. Lisäksi KRP:n rikoslaboratorio vertailee dna-näytteitä muihin aikoinaan tallennettuihin näytteisiin.

– Tällä hetkellä hän (epäilty) tulee olemaan Tampereen poliisilaitoksen vankilassa, koska esitutkinta on joutuisampaa, kun voimme olla koko ajan hänen kanssaan yhteistyössä, Kinnunen kertoi.

Mies on saanut olla yhteydessä omaisiinsa.